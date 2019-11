Nordjyske iværksættere fik en god ide - og vandt 25.000

FREDERICIA/NORDJYLLAND:7000 kreative unge hjerner, undervisere og erhvervsfolk fejrede torsdag innovation og iværksætteri i studiehøjde til Danish Entrepreneurship Award. De studerende fra UCN Innovation & Entrepreneurship var taget til Fredericia for at deltage i konkurrencen om et verdensmålsmikrolegat, som Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med Tuborgfondet uddeler til unge startups med iværksætterideer, der bidrager til FN’s verdensmål.

Og turen til Fredericia viste sig at være givet godt ud, for de unge iværksættere fra UCN med ideen Smart Pant vandt.

Smart Pant motiverer til at samle flasker og dåser

Tanken bag iværksætterideen Smart Pant er at gøre pant digitalt. Det vil motivere folk til at pante mere – uanset om flasken eller dåsen har en pantværdi.

- Det er utrolig fedt at vinde og få det skulderklap. Man føler, man gør noget rigtigt. Vi har søgt et verdensmålmikrolegat for at komme ud over stepperne og få udviklet vores model. Nu er vi kommet tættere på – vi har stationerne, vi skal afprøve det på, og med legatet kan vi udvikle det sidste, så vi i 2020 faktisk har et færdigt produkt, lød det fra Smart Pant, da de kom ned fra scenen med checken på 25.000 kr. sponsoreret af Tuborgfondet.

Ni iværksættere deltog i konkurrencen om verdensmålsmikrolegaterne.