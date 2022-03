Nordjyske-journalist hædret

Vinder af Marenprisen 2021 er journalist Claus T. Kræmmergård, Nordjyske, for artikelserien “Et værdigt ældreliv”.

Prisen tildeles et eller flere medlemmer af Dansk Journalistforbund DJ, Kreds 6 Nordjylland. Den er et kollegialt skulderklap for et gedigent stykke arbejde og en bemærkelsesværdig og/eller særlig indsats.

Claus T. Kræmmergård er journalist på Nordjyskes redaktion i Hjørring. Herfra har han afdækket stærkt kritisable forhold på plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund, Brønderslev Kommune.

Han har lyttet til pårørende og taget deres kritik alvorligt. Han har efterprøvet kritikpunkterne og har afdækket, at det var helt galt med i første omgang en enkelt borgers pleje og omsorg på Plejehjemmet Margrethelund.

Claus T. Kræmmergaard fortsatte og afslørede, at det var en hel afdeling, det var galt med. Han holdt de ansvarlige op på, hvad de havde tænkt sig at gøre. De lovede - de ændrede - og de satte penge af.

Men blandt de mange læsere af serien var også Styrelsen for Patientsikkerhed - der på baggrund af artikelserien krævede en redegørelse - og senere kom på et anmeldt og varslet besøg på Margrethelund.

Her kunne styrelsen blandt andet konstatere, at en borger selv måtte klare sin sukkersyge, en borger var selvmordstruet, men det var ikke journalført, to borgere fik morfin uden en beskrivelse af hvorfor, og en borger fik besked på at besørge i sin ble, for der var ikke tid til at hjælpe.

Det var svigt på svigt.

- Det var af sådan en karakter, at styrelsen kokluderede, at der var kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden. En konklusion foretaget på baggrund af journalistens graverarbejde, sagde formand for komiteen bag Marenprisen, Kirsten Pilgaard ved prisoverrækkelsen fredag aften.

Serien har foreløbig fået en række af konsekvenser - og lederen af plejehjemmet er fratrådt.

Vinderen er fundet ud af 16 indstillede enkeltpersoner eller teams til dette års Marenprisen.

Det var et stærkt felt og komiteen valgte at nominere ikke færre end fem af de indstillede.