Nordjyske kommuner ligger i bund: Lille interesse for at leje boliger

Danskerne interesse for at bo i forskellige kommuner er lavet af boligportalen voreslejebolig,dk og på baggrund af 200.000 søgninger efter boliger i Danmark i 2019.

For at gøre at tallene sammenlignelige er antallet af søgninger i en kommune sat i forhold til den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet fremkommer ved at gange dette tal med 100. Formlen bag en given kommunes indekstal er således: (Antal søgninger i kommunen/indbyggertallet i kommunen)x100

Der er 98 kommuner i undersøgelsen. I parentes er kommunernes indekstal

42 Læsø (3.322)

74 Mariagerfjord (1.553)

78 Rebild (1.451)

88 Vesthimmerland (1.148)

89 Brønderslev (1.114)

90 Aalborg (1.089)

93 Hjørring (0.990)

95 Frederikshavn (0.849)

96 Morsø (0.809)

97 Thisted (0.792)

98 Jammerbugt (0.790)