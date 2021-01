Nordjyske lyntest: - Vi udnytter ikke testkapaciteten

NORDJYLLAND:Hen over jul og nytår var der godt gang i Falcks testcentre, hvor nordjyderne kunne få en lyntest. I starten af de nye år er interessen for lyntesten dog faldet markant.

Det siger regionsdirektør for Falck Nordjylland, Kjeld Brogaard, til NORDJYSKE.

- Alle skulle testes mellem jul og nytår. Der var der pres på, men lige nu udnytter vi ikke vores testkapacitet. Der er virkelig plads til, at flere møder op, siger han.

Eksempelvis blev omkring 7.000 lyntestet 30. december. De seneste fire døgn har 1.600 nordjyder i gennemsnit fået en vatpind op i næsen.

Kilde: Regionsdirektør for Falck Nordjylland, Kjeld Brogaard. . Grafik: Jette Klokkerholm

Fleksibel testsystem

Op til jul havde testcentret ved Gigantium i Aalborg døgnåbent, men det har man nu valgt at lukke ned.

- Det giver ingen mening at have åbent om natten lige nu, fordi trykket er så lille. Hvis det viser sig, at der igen bliver nødvendigt, så er vi klar til at åbne op igen, siger Kjeld Brogaard.

Selvom færre nordjyder besøger de faste testcentre, så står Falck ikke stille. De har mulighed for at rykke ud og teste borgere.

- Vi kører en masse virksomhedspodning, hvor vi kører ud og poder de ansatte. Herudover hjælper vi regionen med at teste sundhedspersonale og på institutioner. Regionen vurderer, hvor behovet er, og så tager vi derud, siger regionsdirektøren.

På grund af øget smittetryk har Falck åbnet for lyntest i Skagen torsdag og fredag og snarest på Mors i lørdag og søndag. Tidligere har der været åbnet et midlertidigt testcenter i Brovst med stor succes. Her testede man 3.000 på fem dage.

Falcks faste teststeder i Nordjylland Hjørring Adresse: Thomas Morildsvej 11, 9800 Hjørring Åbningstid: 9-17 alle ugens dage Hobro Adresse: Lupinvej 3, 9500 Hobro Åbningstid: 9-17 alle ugens dage Nørresundby Adresse: Jørgen Berthelsens Vej 30, 9400 Nørresundby Åbningstid: 9-20 alle ugens dage Thisted Adresse: Vilhelmsborgvej 14, 7700 Thisted Åbningstid: 9-17 alle ugens dage Aalborg Adresse: Gigantium, Willy Brandts Vej 31, 9220 Aalborg Ø Åbningstid: 9-20 alle ugens dage Nordjyderne behøver ikke at bestille tid, men opfordres til at medbringe varmt tøj, da noget af ventetiden foregår udenfor. Kilde: Falck VIS MERE

Nordjyder er mindre positive

Det går den rigtige vej for nordjyderne, hvis man kigger på andelen af positive i lyntesten hos Falck. Fra starten 12. december til nu er positivprocenten i Nordjylland 1,5 procent.

- I starten lå den på 2,65 procent, men er altså faldet. Landsgennemsnittet ligger på 2,1 procent siden 12. december, siger kommunikationsansvarlig hos Falck, Lisbeth Nedergaard.

Falck har foreløbig en aftale om lyntest indtil 1. februar 2021. Et udbud er lige nu i spil om, hvem der skal stå for lyntest de efterfølgende tre måneder.