NORDJYSKE med i fælles fremstød: Din lokale avis er der for dig

NORDJYLLAND:- Når coronakrisen vender op og ned på din hverdag, kan du ikke undvære din lokale avis. Derfor lover alle Danmarks lokale dagblade dig nu, at vi er der for dig, når du har allermest brug for os.

Sådan lyder det i et fælles fremstød, som dagbladene i Danmarks ni lokale mediehuse og altså herunder NORDJYSKE Medier stå bag onsdag. Her bringes fælles forsider eller helsides annoncer, som ansvarshavende chefredaktør Morten Vinther Jensen er medunderskriver af på vegne af NORDJYSKE Medier.

Budskabet er klart: Når informationer vælter ind over os fra hele verden, og vores hverdag ændres, er det nemt at miste overblikket. Det er hér, de lokale aviser spiller en afgørende rolle. Og i det fælles budskab lover alle chefredaktører at leve op til den rolle for at hjælpe læserne gennem krisen. Det skal gøres med troværdige oplysninger fra både den store verden og det lille lokalsamfund.

Det fælles fremstød skal minde læserne om, hvorfor netop lokalaviserne er værd at støtte op om.

Ud over NORDJYSKE deltager Skive Folkeblad, Herning Folkeblad/Midtjyllands Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Der Nordschleswiger, Sjællandske Medier, Helsingør Dagblad, Bornholms Tidende, Flensborg Avis og Jysk Fynske Medier.

I det nordjyske vil den fælles forside også kunne ses på ugeaviser i den kommende uge.