Nordjyske Medier hædret ved Danske Mediers Digitale Priser

Det blev til en hædrende omtale til Nordjyskes hold af nye fortællere, da Danske Medier mandag eftermiddag uddelte Årets Avisside og Digitale Priser.

Under kategorien Årets digitale historie blev det til hædrende omtale for et indslag holdet lavede i efteråret 2019 om el-løbehjul og vejen fra centrum af Aalborg til AAU. Et kapløb hvor el-løbehjulet blandt andet konkurrerede mod en hest.

Juryen begrundede den hædrende omtale med ordene:

- Er el-købehjulet hurtigst?’ er en video der dokumenterer, at et regionalt medie kan omstille formidlingen og udfordre de normer som regionale medier normalt producerer indhold efter. Dertil er videoen et fremragende eksempel på, at et regionalt medie kan producere indhold der appellerer til en anden målgruppe end den sædvanlige.

Om prisen: Danske Mediers Digitale Priser belønner nyhedsflow, visuelt udtryk, brugervenlighed, kreativ og effektiv brug af digitale muligheder, originalitet og potentiel udbredelse. VIS MERE

- Jeg synes, det er dejligt, når branchen anerkender ens hårde arbejde – og når det ovenikøbet kan være med til at inspirere andre, er det endnu federe, lyder det fra hovedmanden på projektet, Thomas Lee Christensen.

Fra redaktionschef Tom Bue er der tilsvarende glæde og stolthed over holdet:

- Målet har hele tiden været at udfordre klassiske fortælleformer og nå nye målgrupper. Når det ovenikøbet er det juryen hæfter sig ved, samtidig med at vi spiller med på den nationale scene, kan det ikke blive bedre.