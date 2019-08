NORDJYSKE Medier har ansat ny chefredaktør

NORDJYLLAND: NORDJYSKE Medier har onsdag udnævnt Søren Christensen til ny ansvarshavende chefredaktør.

Søren Christensen er 43 år og kommer fra en stilling som administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Bornholms Tidende, hvor han igennem de seneste 5 år har været nøglefigur i den journalistiske og kommercielle udvikling af Bornholms Tidende.

Søren Christensen har tidligere varetaget stillingen som chefredaktør på Dagbladet Ringkøbing-Skjern, ligesom han har været redaktør for adskillige lokalaviser i det sønderjyske.

Søren Christensen stammer fra Tønder, er gift og har to børn, og flytter snarest med familien fra Bornholm til Nordjylland.

Bestyrelsesformand i NORDJYSKE Medier Morten Sandlykke siger om udnævnelsen:

- Efter en god proces med et spændende kandidatfelt er valget faldet på en stærk journalistisk leder med særlig tæft for transformation, som er nødvendig i mediebranchens hastige forandring. Søren evner at forene en stor journalistisk faglighed med enestående lederegenskaber. Han mestrer både den undersøgende journalistik og den engagerende formidling. Samtidig har Søren en stor forretningsmæssig forståelse og evnen til et tæt samarbejde med medarbejderne om at skabe journalistisk udvikling og resultater.

NORDJYSKE Medier er i gang med en fornyelse af kerneforretningen, som skal gøre indholdet mere relevant for borgerne, kunderne og positionere os stærkere i markedet. Det arbejde glæder Søren Christensen sig til at lede og udtaler:

- Jeg er stolt over, at bestyrelsen har valgt mig til at stå i spidsen for redaktionen på NORDJYSKE Medier og dermed for medier, der står for en stor del af den nordjyske nyhedsformidling. Jeg ser frem til sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne, at være med til at udvikle NORDJYSKE Medier med alle de muligheder, den digitale udvikling giver for at nå nye målgrupper med nye journalistiske metoder. Jeg har masser af idéer til, hvordan det skal ske og hvordan NORDJYSKE bliver endnu skarpere på sin rolle og position i et mediemarked i stor forandring og med stor konkurrence, men i første omgang glæder jeg mig usigeligt til at møde medarbejdere, ledelse, mediehusets kunder og samarbejdspartnere. Jeg glæder mig til at lære både huset og egnen at kende.

Søren Christensen tiltræder sin nye stilling i løbet af efteråret.

Konstitueret ansvarshavende chefredaktør Lars Jespersen har valgt at fratræde sin stilling og forlader NORDJYSKE efter en kort overgangsperiode, når Søren Christensen er tiltrådt.