NORDJYSKE Medier skifter navn: Velkommen til Det Nordjyske Mediehus

NORDJYLLAND:En af landets længst eksisterende mediekoncerner træder frem med nyt navn og i ny beklædning. Målet er at binde Nordjylland yderligere sammen, skabe flere fællesskaber blandt nordjyder og understøtte en fortsat digital transformation af virksomhedens flere end 25 regionale og lokale medier.

- Vi er i dag et moderne mediehus, og det skal vores identitet signalere klart og tydeligt. Derfor byder vi i dag velkommen til Det Nordjyske Mediehus og glæder os til at tage hul på en ny og spændende epoke sammen med alle vores kunder, læsere og samarbejdspartnere, siger adm. direktør i Det Nordjyske Mediehus, Morten Vinther Jensen.

Det nye navn er blevet til efter grundigt internt arbejde med inddragelse af medarbejdere fra start til slut. Navnet, Det Nordjyske Mediehus, er valgt, fordi det beskriver virksomhedens historiske og naturlige position i regionen:

• Ekspertise som medieudgiver gennem mere end 250 år

• Et hus, hvor mennesker mødes og fællesskaber opstår

• Et hus, der kan rumme diversitet i sine medier og forretninger

• En stolt og ubrydelig forbindelse til Nordjylland

I centrum for forandringen står et nyt visuelt udtryk – kendetegnet ved simple streger, der går på tværs af landkort, brancher, foreninger, alder og køn. Stregerne symboliserer mediehusets vilje til at skabe samhørighed og bygge fællesskaber i et Nordjylland, der rummer stor diversitet.

”Sammen er vi Fællesskabere af Danmarks stærkeste region,” lyder det nye løfte i de ord, der ligger bag. Det er en opgave, som Det Nordjyske Mediehus meget gerne tager på sig.

- Når vi siger Fællesskabere, betyder det, at vi er hele Nordjyllands mediehus. Vi er til stede lokalt, og vi skal trække de væsentlige tendenser ind i nordjydernes hverdag. Alt det, som vedkommer os som moderne borgere: Arbejdsliv, coronavirus, klima, velfærd, kultur og sport, men altid med et lokalt, nordjysk perspektiv. Det er også en fortsat forpligtelse til, som Nordjyllands absolut største mediehus, at distribuere fortællinger, som er troværdige, nyskabende og fornøjelige – både for nye og kommende generationer af medieforbrugere, siger ansvarshavende chefredaktør i Det Nordjyske Mediehus, Karl Erik Stougaard.

Ambitionerne er store, og i fremtiden skal Det Nordjyske Mediehus være mere for flere, understreger Morten Vinther Jensen:

- Vi er et hus, der har sat os selv i en kompromisløs transformation. Vi griber tingene an på vores måde. Det betyder, at vi på trods af corona-pandemiens rasen har holdt et benhårdt fokus på den strategi, der skal føre os videre ud i fremtiden. Dette projekt er et af flere, som vi kommer til at levere – uagtet de udfordringer, som branchen og udefrakommende elementer måtte byde os. I 2020 leverede vi på samme tid et EBITA på 31 millioner og sorte tal på bundlinjen. Fra den position kommer vi til at åbne os mod Nordjylland - både som forretning og institution. Udviklingen i Nordjylland er også vores ansvar. Det er ikke nok, at vi iagttager og betragter. Vi skal deltage aktivt og skabe grobund for fællesskaber, der løbende kan styrke Nordjylland.

