NORDJYSKE mener: Det lugter af overreaktion

Fem dage. Så længe nåede eleverne i 5.-8. klasse i de syv nedlukkede kommuner at have hjemmeundervisning i denne omgang - allerede på mandag må de komme i skole igen, ligesom mange tusind voksne nu igen frit kan tage på arbejde og besøge venner og familie, så længe de bliver inden for de nedlukkede kommuner.

Det er helt sikkert herlige nyheder for både børn og voksne i Vendsyssel, Thy og Vesthimmerland. Især fordi der for bare en uge siden var en helt anderledes tidshorisont for igen at kunne færdes frit: Tonen og ordvalget på pressemødet torsdag i sidste uge lod alle forstå situationens alvor, og tidshorisont på fire uger var ikke til at misforstå.

Og ikke kun de dystre billeder var væk, da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kunne komme med den glade nyhed om lempelser i restriktionerne. Det samme var nemlig stort set al tale om den såkaldte cluster 5-mutation og scenariet for at Nordjylland kunne blive epicenteret for en helt ny covid-epidemi. Fredag aften lå fokus udelukkende på at få slået alle mink ned, fordi minkfarme ifølge myndighederne er smittereservoirer, som gør det svært at smittetrykket blandt mennesker ned. Et smittetryk, der allerede nu er faldende i de syv kommuner.

Midt i glæden over at det går så overraskende hurtigt med at få lidt normalitet tilbage til de næsten 300.000 nordjyder, der bor i lukkede kommuner, må man også undre sig. For det ligner unægtelig noget, der i første omgang var en overreaktion og en fejlvurdering af, hvor alvorlig en trussel mod kommende vacciner cluster 5-mutationen er, hvis man allerede efter fem dage kan sløjfe restriktioner igen.

Hvis det er tilfældet, at der er tale om en overreaktion, ville det klæde sundhedsministeren at melde det klart ud. Der er jo ingen skam i at tage fejl, hvis man bare hurtigt får rettet op på eventuelle misforståelser. Og det gælder i særdeleshed også, når det handler om at se på yderligere lempelser for de syv nedlukkede kommuner. Det kan faktisk kun gå for langsomt.