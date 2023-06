Nordjyske mener: Domme over politikere falder ved valg - ikke ved chikane

LEDER:Rækken af politikere (og kandidater), der må opleve at blive udsat for chikane eller trusler - eller en blanding - bliver kun længere dag for dag.

Op til folketingsvalget i november blev ikke færre end 75 procent af kandidaterne udsat for chikane eller trusler.

Det har en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder vist.

I langt de fleste tilfælde kører de højst uvelkomne henvendelser på noget helt personligt. På den pågældende politiker som person.

Hadet til, hvad politikeren måtte stå for eller har fået indført, bliver forvandlet til had til selve personen.

Tankevækkende nok - men egentlig ikke overraskende - er der forskel på karakteren af chikane og trusler.

For nok oplever kvindelige og mandlige kandidater lige meget af den slags, men over for kvinderne har det i højere grad karakter af seksuel chikane og henvendelser, der er rettet mod deres køn og udseende.

Måske er det også derfor, kvinder snarere end mænd vælger at rette ind, ændre adfærd og blive mere varsomme med, hvad de udtaler sig om og hvordan.

I det seneste af alt for mange eksempler har politikeren tydeligvis ikke tænkt sig at rette ind.

Det drejer sig om by- og landskabsrådmand i Aalborg Kommune, Jan Nymark Thaysen (V), som igennem længere tid har været offer for en på én gang plat og udspekuleret form for chikane: På offentlige toiletter har nogen med en sprittusch skrevet hans telefonnummer sammen med lumre tilbud om "par søger fyr".

Chikanen er stilnet af, men "i starten var der mange ungersvende, der ringede for at høre, hvad det var noget noget", forklarer rådmanden, der også har fået "et rigtigt fint billede" tilsendt på mobilen. Og i øvrigt har rengøringsfirmaet, der tager sig af at skure de besmurte vægge på offentlige toiletter, også henvendt sig for at få en forklaring på svineriet.

Generelt er der pres på. Af den højst ubehagelige slags: "Man bliver svinet til og kaldt alverdens ting af nogen, som du overhovedet ikke kender", har det lydt fra rådmanden.

Chikanen kan hun have ét formål. At gøre den pågældende person så træt af sit virke, at vedkommende måske en dag vælger at opgive sin gerning, fordi det ikke er ulejligheden værd - igen på det helt personlige plan.

I tilfældet med rådmanden - og sikkert også andre politikere - har Aalborg Kommune handlet på den eneste logiske måde. Ved at stille med hjælp fra sekretariatet for at sætte ind med politianmeldelse og psykologhjælp.

For politikere må det handle om at sætte hårdt mod hårdt, hvor det kan lade sig gøre. Ikke mindst for at vise, at chikane og trusler som det højst udemokratiske fænomen, det er, skal have mindst mulig virkning. For den sags skyld kunne straffen for chikane og trusler såmænd godt skærpes i demokratiets hellige navn.

Som det er blevet udtrykt af Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder, bør det i et demokrati altid være muligt at stille op til et valg uden at frygte at blive chikaneret eller truet.

Dommen over politikere fælder vælgere først og fremmest ved valg, ikke ved at tappe politikere for energi og tage appetitten på, hvad de måtte have af visioner og forandringer fra dem.