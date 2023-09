Nordjyske mener: Færre pædagoger, færre lærere. Men antallet af konsulenter eksploderer

I et land med flere ældre, flere børn og flere, der af andre årsager har brug for kommunal hjælp, er det ikke overraskende, at der til stadighed kommer flere ansatte i velfærdsstaten.

Nedskæringer har der nemlig ikke været i antallet af ansatte - alt i alt har de 98 danske kommuner i dag 416.811 ansatte.

Siden 2006 - viser en udregning fra mediet altinget - er antallet af kommunalt ansatte steget med 18 procent. De samlede udgifter til velfærden er ligeledes steget støt.

Strengt taget kunne man vel have forventet, at resultatet var en velfærdsstat i absolut topklasse.

Men sådan er det som bekendt ikke helt gået - om end rygterne om velfærdsstatens død er stærkt overdrevne, så er der stadig plads til forbedring. Velfærdsstaten kan kun lige holde snuden oven vande i et stadig mere bureaukratisk hav.

Muligvis findes en del af forklaringen på velfærdsstatens problemer også i udregningen.

For især en faggruppe er vokset eksplosivt.

Hvor antallet af lærere og pædagoger er faldet, så er antallet af kommunalt ansatte chef- og specialkonsulenter fuldstændig stukket af.

På 12 år er tallet steget med voldsomme 739 procent, og antallet af akademikere - uden konsulenttitel - er ligeledes steget markant.

Det er sket til trods for, at stort set alle politikere - både i byråd og Folketing - i samme periode har haft et erklæret mål om, at afskaffe unødigt bureaukrati og i stedet bruge pengene på såkaldt borgernær velfærd.

Det stik modsatte er sket, og aldeles intet er blevet forenklet i den stadig mere komplicerede velfærdsstat. Ingen har ønsket den udvikling, og det er på høje tid, at der bliver sat handling bag de mange fine ord om mindre regel-rytteri og indviklet administration.

Det er selvsagt ikke kun konsulenternes skyld - de har ikke lavet love og regler, men omvendt har de været dygtige til at gøre sig selv uundværlige på en svært gennemskuelig måde.

I al sin enkelhed understreges problematikken ganske godt i et jobopslag fra Aalborg kommune. Et nyt projekt skal selvfølgelig have en udviklingskonsulent, og det er ikke et job for folk med praktisk viden. Har man ikke mindst en universitetsuddannelse lyder det som sort snak.

Den nye konsulent skal nemlig kunne omsætte idéer til velkoordinerede indsatser og evner at se optimeringspotentialer, proaktivt understøtte og drive udvikling. M/K skal være skarp på den relationelle og praktiske koordinering, og kunne facilitere udviklingsprocesser og dokumentere disse samt være med til at sikre valid overvågning og evaluering.

Til gengæld er der hverken krav eller ønske om nogen viden om eller erfaring med de psykisk udsatte borgere, som vedkommende skal facilitere.