Nordjyske mener: Hvem kan genkende sig selv i SVM-arbejdsfællesskabet?

LEDER:Da Radikale Venstre mere eller mindre tvang Mette Frederiksen til at udskrive det folketingsvalg, der fandt sted for præcis syv måneder siden - 1. november i fjor - måtte vi forstå, at det bestemt ikke var med regeringslederens gode vilje.

For den slags var der strengt taget slet ikke tid til. Hvorefter regeringslederen ikke desto mindre brugte ikke mindre end halvanden måned på at udtænke og virkeliggøre SVM-trekløveret, der fra første dag er blevet omtalt som et arbejdsfællesskab. En slags sur pligt, forvandlet til dansk politik.

Både før, under og efter regeringsdannelsen har vælgerne igen og igen - og så lige én gang til - fået at vide, at vi befinder os i en noget nær bundløs krise, fremprovokeret af Ruslands overfald på Ukraine, men også en udpræget mangel på arbejdskraft. Og en dybt problematisk økonomi.

Såvel krigen som manglen på arbejdskraft er der stadigvæk - til gengæld går det aldeles strygende med økonomien. I en grad, så det kan være umådeligt svært at holde pessimismen i skak.

På den ene side klamrer SVM-arbejdsfællesskabet sig til, at der skam stadig er krise.

På den anden side har det vist sig, at det såkaldte økonomiske råderum (altså beløbet, som politikerne strengt taget kan forvalte uden at skulle finde besparelser andre steder) er på ikke "bare" 48 milliarder, men svimlende 64 milliarder kroner. Og ifølge økonomiske vismænd er der kun udsigt til endnu flere penge. Og endnu flere i beskæftigelse.

Men krisefortællingen overlever, så hvor mange flere milliarder skal ryge ind på kontoen, og hvor mange flere skal i arbejde, før forestillingen brister som et politisk skabt fatamorgana?

Efter afslutningsdebatten i Folketinget i går kan det være værd at gøre status over en sært vingeskudt regering, hvor den ene partileder er på vej tilbage efter en længere sygemelding, mens den anden måske er på vej ud af landet for at blive generalsekretær for Nato.

Ude af klappen er også stadig flere vælgere. For tiden kan kun 19 procent af vælgerne forestille sig at ville stemme på Socialdemokratiet, og måske er det overordnede problem, at langt de færreste vælgere kan genkende sig selv, og det som de står for, i en regering med indtil videre yderst få resultater, mange luftige, frit flyvende hensigter og et væld af kommissioner.

For sin egen skyld skal regeringen også hurtigst muligt have udbedret det problem med troværdigheden, der er opstået, efter at det er kommet frem, at det måske alligevel ikke hastede så meget med indkøb af nye våben fra Israel, som forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen har givet udtryk for. Han lagde op til, at der skulle træffes en beslutning på ganske få timer - i en våbenhandel, hvor betingelserne først udløber om en måneds tid.

Da fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen blev spurgt efter, om han kunne forstå, hvis partier i Folketinget har følt sig misinformeret, var der ikke noget med at dække over den sygemeldte minister.

Tværtimod lød svaret: "Nu tror jeg, at det er vigtigt at sondre mellem mig og Jakob Ellemann. Du sagde: ”Det vidste du ikke”. Jeg er ikke Jakob Ellemann. Jeg hedder Troels Lund. Det var Jakob, der fremlagde de to aktstykker, der var, i Finansudvalget".