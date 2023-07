Nordjyske mener: Jonglørnumre med millioner - når sport bliver alt for big business

LEDER:Fra oprindeligt at have fungeret som en livlig fritidsinteresse, der har givet de udøvende både større sundhed og indhold i tilværelsen, er så godt som alle former for sport i vore dage ikke bare business, men big business. I million- eller milliardklassen. I en sådan grad, så det for nogle kan betale sig at investere i udøvere eller ligefrem i hele klubber.

Det sidste har man også kunnet tale med om i Jammerbugt FC. I hvert fald indtil fodboldklubben blev erklæret konkurs for næsten et år siden. Efter et højst besynderligt forløb, som er blevet oprullet på det seneste.

Det har nemlig vist sig, at ejeren af klubben, tyske Klaus-Dieter Müller, havde en personlig gæld på over 10 millioner euro, da han i april 2021 trådte til som køber af klubben.

Allerede to måneder efter købet blev Müller - ifølge tysk lov - betragtet som personlig konkurs.

Af DR-podcasten med den sigende titel "Kejserens nye klub" fremgår det, at Klaus-Dieter Müller aldrig på noget tidspunkt har fortalt Jammerbugt FC, Divisionsforeningen, Spillerforeningen og Skifteretten i Hjørring om sin personlige konkurs.

Han har heller aldrig på noget tidspunkt underholdt sin tyske kurator om den kendsgerning, at han reelt ejede Jammerbugt FC - for penge, som han i øvrigt havde hentet hjem via en schweizisk konto, som kuratoren tilsyneladende heller ikke havde kendskab til.

I podcasten bliver der opremset et nærmest ødselt væld af særheder. For eksempel at nogle spillere åbenbart har fået udbetalt løn, andre ikke - og flere har oplevet at få stukket deres honorar ud i kontanter i brune kuverter. Kontanter er der såmænd ikke det fjerneste i vejen med - bortset fra de reelt godt kan bruges til at unddrage sig minutiøs kontrol.

I sidste ende er det netop manglende løn, der i sin tid har fået Spillerforeningen til at begære Jammerbugt FC konkurs.

Selv har sagens hovedperson, Klaus-Dieter Müller, ikke ønsket at udtale sig - efter dog at have krævet et honorar på 2000 euro for at stille op til interview. Men om nogen har han vel også haft brug for penge.

Og hvad kan vi andre så lære af en ikke så lidt surrealistisk sag om flyvske jonglørnumre for svimlende millionbeløb? At verden altid vil lade sig bedrage og føre bag lyset af dem, der vil bedrage og føre bag lyset. At man kan have en tendens til at falde for folk, som har travlt med at gøre sig større på en billig/fattig baggrund.

Af fodboldklubben og hjemlige sportsforeninger kan man vanskeligt forlange, at de har indsigt i en købers økonomiske forhold ned i alle detaljer - men måske kunne den tyske kurator være gået grundigere til værks?

Sagen om FC Jammerbugt viser, at noget af det oprindeligt sjove ved at udøve - og følge med i - sport unægtelig går fløjten, når der går for meget big business i det, der først og fremmest må være sat i verden for at sprede glæde og skabe sundhed.