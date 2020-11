NORDJYSKE mener: Medarbejdere og virksomheder tages som gidsler under nedlukning

En kraftig opfordring til både borgere og virksomheder om ikke at bevæge sig uden for kommunegrænserne i syv nordjyske kommuner.

Det var udmeldingen fra Mette Frederiksen (S) i torsdags, da store dele af Nordjylland blev lukket ned. Og netop den udmelding giver stadig anledning til frustration og forvirring.

Fra de samlede danske myndigheder - på hjemmesiden coronasmitte.dk - fremgår det, at offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner "opfordres kraftigt" til at hjemsende alle ansatte, mens arbejdspladser uden for de ramte kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de nedlukkede kommuner hjem - medmindre at de varetager en såkaldt kritisk funktion.

Som om at det i sig selv ikke er forvirrende nok, så lyder det på erhvervsministeriets hjemmeside, at arbejdspladser "opfordres kraftigt" til at hjemsende alle ansatte, der kan varetage deres funktion hjemmefra.

De udmeldinger er tydeligvis vanskelige at navigere i. I medierne vrimler det i disse dage med historier om virksomheder, der ser stort på opfordringen om at krydse kommunegrænsen - og frustrerede medarbejdere, som sættes i et dilemma ved at skulle bryde myndighedernes anbefalinger.

Fagforeningen 3F Skagerak anslår over for NORDJYSKE, at over halvdelen af byggefirmaerne ignorerer opfordringen:

- Det er et meget stort problem og giver jo ikke mening, når vi skal forsøge at stoppe smitten. Det skyldes jo nok, at opfordringen er meget løs, og det er lagt ud til arbejdsgiverne at fortolke de her opfordringer. Vi oplever at medlemmerne i stor stil bliver presset til at tage på arbejde på tværs af kommunegrænserne, fortæller byggeformand i 3F Skagerak, Troels Hedegaard.

Det er forståeligt, at virksomhederne er bekymrede oven på endnu en nedlukning, og derfor er de fleste vel interesseret i at holde liv i så meget af erhvervslivet som muligt. Men medarbejderne kommer i klemme mellem samfundssind og arbejdsgiver, og så har vi balladen. Både arbejdsgivere og medarbejder tages som gidsler i denne sag - alt sammen fordi meldingerne er uklare og tvetydige, og dermed kan tolkes vidt forskelligt.

Foruden at ordlyden i udmeldingerne er forskellig, hviler anbefalingen på begrebet "kritisk funktion". Og hvor mange synes egentligt, at de beskæftiger sig med noget, som samfundet med et trylleslag kan undvære i fire uger?

Vi kan ikke længere bare trække på skuldrene og undskylde os med den ekstraordinære situation. Vi har krav på klar besked fra myndighederne.