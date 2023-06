Nordjyske mener: Så er det vel slut med at pøse millioner af kroner i PostNord?

LEDER:Hvor længe skal staten - altså i sidste ende skatteborgerne - blive ved med at pøse millioner og atter millioner af kroner i det bundløse hul, der hedder PostNord?

Ikke ret meget længere.

Det må man forstå på en ny aftale om fremtidens post.

Med aftalen fjerner man nemlig PostNords sidste rester af monopol på - og pligt til - at komme ud til alle afkroge af landet.

Hverken PostNord eller andre af de efterhånden mange virksomheder, der håndterer vel nok især pakker i Danmark, bliver forpligtet til at levere post i hele landet.

- Vi skal ikke give statsstøtte til en bestemt virksomhed for at levere et bestemt produkt, som andre virksomheder også kan levere, lyder det fra transportminister Thomas Danielsen (V).

Ifølge ministeren er det meningen, at selv de alleryderste områder af Danmark, heriblandt småøer, får frit valg af leverandører.

Det kræver dog, at der bliver investeret i breve- og pakkeanlæg på færgelejer.

I det hele taget vil aftalen stille visse krav til modtagere af post.

For eksempel er det slut med den såkaldte 50-meters regel i landzoner.

Derfor er det meningen, at der i de mest tyndtbefolkede områder i landet skal sættes postkasser op ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej, hvis der er mere end 50 meter mellem privat hus og offentlig vej.

Og i sommerhusområdet forsvinder reglen om, at man kan få omdelt post til det enkelte sommerhus i områder udstykket før 1973. I stedet vil der blive placeret fælles brevkasseanlæg, sådan som man allerede kender det fra nogle sommerhusområder.

For nogle vil aftalen uden tvivl blive opfattet som et tilbageskridt (og man skal holde særdeles godt øje med, hvor hårdt de svageste borgere bliver ramt af de nye tider).

Men det er også udtryk for, at der i løbet af forholdsvis kort tid er blevet overordentligt langt mellem de fysiske breve.

En yderst målrettet digitaliserings-strategi, der har stået på i næsten 25 år, har taget livet af så godt som alle "gammeldags" breve (af typen med frimærker eller postkoder på) til fordel for digitale e-mailbeskeder.

Det kan godt undre, at politikerne først nu reagerer på, at mængden af breve er taget af.

For det er trods alt staten, der hele vejen har styret digitaliseringen.

Men det er også staten, der har styret PostNord, og den gamle etat kunne - og skulle - for længst have været trimmet til vore dages behov i stedet for denne hårde opbremsning.