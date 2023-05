Nordjyske mener: Stop for gavmilde fratrædelsesordninger

LEDER:1,8 millioner kroner.

Så mange penge fik en velbetalt topchef med sig, da han i november sidste år forlod jobbet i Aalborg Kommune, hvor han gennem mange år havde været daglig chef for omkring 3000 medarbejdere i kommunens mange daginstitutioner.

Dengang lød forklaringen selvfølgelig, at han ville søge nye udfordringer, men det lignede unægteligt mere en dyr fyring, end det ligner et frivilligt ønske om at forfølge drømme.

For den reelle årsag til at topchefen ikke længere arbejder for kommunen synes ikke, at være ønsket om at søge nye udfordringer, men nærmere, at han var blevet en udfordring for den kommunale top.

For havde det blot handlet om, at finde nye udfordringer, så havde det ikke været nødvendigt for kommunen, at smide 1.8 millioner kroner på bordet. Så kunne han jo bare sige op på helt almindelige vilkår.

Tirsdag kunne Nordjyske afsløre, at kommunen havde hyret Kommunernes Landsforening til at forestå en undersøgelse af topchefens adfærd. Men undersøgelsen måtte ikke indeholde nogen konklusion, og derfor er det lykkedes for forvaltningens topledelse, at skjule, hvad der præcis er sket.

Men Aalborg Kommune oplyser dog, at indberetningen har fra whistleblowerenhedens modtagelse været betragtet som en klagesag om Hans Christian Mariegaards adfærd, der kan medføre suspension, afskedigelse eller andre ansættelsesretlige skridt.

Det lyder alvorligt, og derfor kan det undre, at det skulle være nødvendigt med en så gavmild fratrædelsessum.

Måske skyldes det, at det var mest bekvemt, at lukke sagen, og undgå spørgsmål om hvorvidt den øvrige ledelse også havde et ansvar. Måske skyldes det en nøgtern vurdering af, at det ville være endnu dyrere at for kommunekassen at sende en fyreseddel - det kunne have endt med retssag og erstatning.

Men under alle omstændigheder har skatteborgerne igen betalt en betydelig sum til en chef, der ikke magtede posten. For godt et år siden var det tidligere statsarkitekt Peder Balzer Nielsen, der blev hjemsendt og fik en lignende fratrædelsesaftale.

Alt i alt er det ganske mange penge, Aalborg Kommune har brugt på sager, som offentligheden ikke kan få indsigt i.

Det sker ikke kun i Nordjylland, men overalt - senest i Region Midtjylland, hvor to direktører fra Århus Universitetshospital blev fyret efter en skandale, hvor 313 kræftpatienter ventet for længe på en operation for mave-tarm-kræft. Flere af disse patienter står i dag med en dødsdom, mens de to direktører forlader jobbet med millioner i fratrædelsesordninger.

Det kan undre, at topchefer i det offentlige ikke kan afskediges uden at det skal pakkes ind som en frivillig fratrædelse og cheferne skal betales så generøst for at gå.

Det burde være muligt, at ansætte offentlige chefer på kontrakter, der ligner resten af arbejdsmarkedets. Nemlig at det kan koste en afskedigelse hvis jobbet ikke passes ordentlig eller at ens adfærd ikke er i orden.