Nordjyske mener: Tag pengene og løb - omstridt værk er gaven, der bliver ved med at give

Et af de senere års mest omtalte kunstværker, "Take the Money and Run" af Jens Haaning, er gaven, der bliver ved med at give. Ikke til kunsten - slet ikke til kunstneren! - men som samtaleemne.

Fordi den endnu engang sætter folk i gang med at diskutere, hvad kunst egentlig er for en størrelse. Hvad den kan. Og hvad den gør ved os. Og om det i det hele taget er kunst - eller i dette tilfælde bare simpelt tyveri af betroede midler.

Egentlig skulle Jens Haaning have udstillet to billedrammer, "En gennemsnitlig dansk årsindkomst, 2021” (med 338.122 kroner i kontanter) og ”En gennemsnitlig østrigsk årsindkomst, 2007” (med 25.702 euro i kontanter) som led i en udstilling om arbejde, og hvad det gør ved os, på Kunsten i Aalborg.

I stedet valgte kunstneren som bekendt at stikke det samlede beløb, 534.000 kr., som havde han lånt af Kunsten, til side til sig selv for i stedet at stille med to tomme billedrammer med titlen "Take the Money and Run”. Tag pengene og løb.

Tyveriet har haft sin pris, viser dommen fra Københavns Byret. Ikke nok med, at Jens Haaning skal betale det meste af beløbet tilbage (minus 40.000 i honorar og visningshonorar) - han skal også betale sagens omkostninger på 78.500 kroner. Penge, som han ikke har - så sagen stopper næppe her.

Selv er kunstneren i den meget specielle situation at være i en helt forventet choktilstand, hvordan det så end kan lade sig gøre. For som han siger: - Jeg er chokeret, men samtidig er det nøjagtigt det, jeg har forestillet mig.

Mens vi venter på eventuel anke - og udfaldet af en erstatningssag, som kunstneren har anlagt mod Kunsten - kan diskussionen om kunst rulle videre.

Nogle vil føle sig bekræftet i fastlåste fordomme om kunstnere som et håbløst forkælet folkefærd, der opfører lige nøjagtigt, som det passer dem. En del vil sikkert også godt kunne komme i tanker om H.C. Andersens måske mest berømte og geniale eventyr, "Kejserens nye klæder" fra 1837, om indbildskhed og med barnets rammende og lammende udgangsreplik: - Jamen, han har jo ikke noget på!

Andre vil opfatte "Take the Money and Run" som en kommentar til det urimelige i, at kunstnere ikke bliver betalt ordentligt for deres værker. At de er væsentligt mere værd end de smuler, der allernådigst kan falde af til dem.

Og dén holdning kan mange uden tvivl spejle sig i - også langt flere end ansatte i de fem nøje afmålte faggrupper, som statsministeren på det seneste har stillet en ganske bestemt sum i højere løn i udsigt.