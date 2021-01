Nordjyske restauranter er Danmarks bedste til fisk og eksotisk mad

NORDJYLLAND:Selvfølgelig skal Danmarks bedst fiskerestaurant findes i en havneby, hvor der hver dag landes friske fisk.

Det viste sig også at være tilfældet, da Den Danske Spiseguide, som kårer restauranter i forskellige kategorier, onsdag offentliggjorde "Årets Fiske- & Skaldyrsrestaurant 2020".

Vinderne blev nemlig Restaurant Abstrakt på havnen i Hirtshals.

I foråret blev Restaurant Abstrakt nomineret til prisen. I oktober blev årets store spisegalla aflyst på grund af corona, men nu er vinderne blevet offentliggjort.

Begrundelsen lyder blandt andet:

- Når fisk fra hav og fjord møder kvalificeret oldschool inspireret køkken glædes genkendelsen af tidligere smagsretninger frem. Velværet breder sig, skriver ejerne Kamilla og Simon Emil Schiøtt Christensen på Facebook, hvor de skriver om prisen.

– Vi er så taknemlige og så glade. Så dejligt, at vi bliver lagt mærke til på havnen i lille Hirtshals. TAK, TAK, TAK, skriver de også.

I kategorien var Abstrakt nomineret sammen med Barbara i Torshavn, Kommandobroen by Grantland i Hvide Sande samt Hummer og Kødbyens Fiskebar begge i København.

Vinder pris for andet år i træk

En anden nordjysk vinder er Restaurant Fusion, der med sin Omakase-oplevelse for andet år i træk vinder prisen "Årets Exotic/Spicy restaurant 2020"

- Wow. vi er totalt overraskede, overlykkelige og beærede over at have vundet denne fornemme pris igen, skriver Restaurant Fusion på Facebook.

De nominerede i kategorien var de øvrige nominerede; Il Locale i Aarhus samt Lola, Anaba, Sanchez, Kona alle i København.