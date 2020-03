Nordjyske restauranter i knæ: Derfor bliver du nødt til at støtte op om den sårbare branche

Har du lige været ude at handle og fyldt din indkøbsvogn med ekstra mange varer? Plejer du sådan en fredag eller lørdag aften at være ude at spise? Så er du indirekte med til at svigte restaurationsbranchen.

Lige præcis restaurationsbranchen er i forvejen spændt hårdt for. Der er alt for mange spisesteder derude, som skal deles om lidt for få gæster. Men nu er indtægtsgrundlaget stort set væk. Forretningskunderne er hjemme hos deres familier, turisterne kommer ikke til landet, og nordjyderne har været i det lokale supermarked og forsynet sig for selv at stå bag komfuret.

Så lige netop i disse uger har de nordjyske spisesteder brug for støtte mere end nogensinde før.

Flere restauranter er gået over til at sælge takeaway for at holde gang i en eller anden form for omsætning. Andre er nødt til at opsige medarbejdere, sende dem på tvunget ferie eller lade dem sygemelde, så man kan få refunderet sygedagpengene og minimere tabene.

Alle gør det, de mener, er bedst.

Om de så gør det ene, eller det andet, så vil der være mistede indtægter og både ejere og medarbejdere er i dyb krise lige nu.

For det er slet ikke til at gennemskue udviklingen, og hvem det vil gå hårdest ud over.

Men man kan gøre noget.

Så stå lidt mindre i kø i supermarkedet og bestil noget takeaway. Støt op om jeres favorit-restauranter og håb på, at de stadig er der, når krisen er ovre. Bestil bord allerede nu til april, maj eller juni. Lad være med at afbestille. Vis dem, at I er der, så skal de nok være der for jer, når krisen er drevet over.