Nordjyske restauranter om genåbning: Vi kan ikke nå det

NORDJYLLAND:Fredag 20. november må restauranterne i de syv kommuner, der har været ramt af nedlukningen, åbne igen. Beskeden har de dog først fået torsdag, og det er for sent.

Det mener den ene af ejerne på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, Michaell Pedersen.

- Jeg synes, det er dårligt, at vi i hvert fald ikke lige har fået en varsling inden, i stedet for det her fra den ene dag til den anden. Vi kan jo ikke nå at bestille alle vores råvarer hjem på to sekunder, siger han.

Det er stadig usikkert om restauranten åbner fredag, men de håber på at åbne hurtigst muligt.

Manglende kommunikation

Restauranten har været lukket ned siden 5. november, selvom der var lagt op til, at man stadig kunne køre take-away. Den mulighed har Nordstjernen ikke turde at benytte sig af.

- Vi ville hjertens gerne have kørt take-away, men vi fik ikke at vide, hvordan vi så ville blive kompenseret. Generelt er vi ikke blevet ordentligt opdateret, siger Michaell Pedersen.

De to ejere overtog restauranten 1. oktober, og da de ikke kan fremvise omsætningen fra sidste år, har de holdt helt lukket.

Åbner først tirsdag

Selvom man i Blokhus håber at kunne åbne fredag, så har man på Restaurant Essens i Frederikshavn valgt at holde lukket til på tirsdag.

- Jeg kan ikke nå det. Det tager typisk et par dage at gøre klar til at åbne, så det kan jeg slet ikke nå til weekenden, siger ejeren Tonny Kristensen.

Ejer og kok på Restaurant Essens, Tonny Kristensen, kan ikke nå at åbne fredag. Arkivfoto.

En varsling om, at der nu må åbnes for gæster fra fredag, havde været velkommen i Frederikshavn.

- Alt har jo været lukket ned. Vi starter fra nul af. Det tager tid at lave god mad jo, siger Tonny Kristensen.

De kommende dage skal der gøres rent, syltes og generelt forberedes.

Ordrene vælter ind

Det er ikke kun restauranterne, der gerne ville have haft en varsling. Hos AB Catering i Aalborg, som kører varer ud til restauranterne i Nordjylland, har man fået travlt.

- En varslingen havde været godt. Vi har fået mange flere ordrer ind, så vi har kaldt ekstra mand på arbejde til nattevagter, siger Peter Guldager, direktør for AB Catering Aalborg.

Lempelserne er kærkommen hos både restauranterne i Blokhus og Frederikshavn samt AB Catering i Aalborg.

- Det er så vigtigt, at vi får åbnet nu både for vores kunder og os. Hvis ikke vi havde fået salget med herop til jul, så havde vi kigget ind i en januar og februar, der traditionelt set er døde perioder, siger direktør Peter Guldager.

Udover restauranter åbner den kollektive trafik, kultur- og fritidsliv samt muligheden for forsamlinger ligeledes fredag.