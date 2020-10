Nordjysk restauratør-formand om aflyste julefrokoster: Man risikerer at lukke et helt erhverv

NORDJYLLAND:Statsminister Mette Frederiksen afslørede torsdag eftermiddag en lille smule af, hvilke restriktioner regeringen overvejer efter cornasmitten de seneste dage er steget.

Blandt andet lagde hun ikke skjul på, at danskerne allerede nu skal indstille sig på, at traditionelle julefrokoster ikke kan gennemføres i år.

Det er endnu et slag til den i forvejen hårdt prøvede restaurationsbranche.

- Jeg vil sige det sådan, at det er lidt ligesom det plejer - desværre. Det er ikke helt klart, hvad der kommer til at ske, men det sker igen med meget kort varsel, siger Lars Mouritzen, der er formand for Horesta (brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet) i Nordjylland samt ejer af Restaurant Papegøjehaven i Aalborg og Rønnes Hotel i Slettestrand.

- Alle steder havde indstillet sig på, at det ikke bliver traditionelle julefrokoster med store selskaber med dans og musik, men vi ved heller ikke, hvad vi så må. Vi planlægger hele tiden efter de regler der gælder, men når de hele tiden bliver ændret er det umuligt at lave en aftale med gæsterne, siger han.

Mindre selskaber og små borde

I forvejen har de store firmaer, der normalt holder julefrokost i Papegøjehaven i Aalborg, aflyst i år, mens mindre selskaber på 20-30 personer har efterspurgt egne lokaler og mindre borde, hvor der ikke sidder så mange.

Og arrangementet er planlagt til frokost eller sidst på eftermiddagen, så alle kan være ude til klokken 22.

- Vi kan mærke, at folk trænger til at komme ud og være sammen med venner og kollegaer efter et hårdt år. Men vi kan også mærke, at mange lige nu venter og ser tiden an, selvom det er ved at være sidste øjeblik, og med statsministerens udmelding må vi nok indstille os på, at der ikke kommer nogle bestillinger før den endelige udmelding, siger Lars Mouritzen.

Risikere at lukke erhvervet

At restaurationsbranchen igen bliver ramt af restriktioner kan blive meget dyrt, advarer Horesta-formanden.

- Man risikerer at lukke et helt erhverv, siger han.

- De fleste steder er skudt helt i sænk. Vi har været lukket helt ned i tre måneder og efterfølgende er vi blevet bombet tilbage gang på gang. De traditionelle restauranter kører med en omsætning der er langt langt mindre end sidste år, og det gør det umuligt at betale de faste udgifter.

- Hjælpepakkerne har holdt hånden under mange og momslån har også holdt en del flydende. Men det får en ende, og så tør jeg ikke tænke på den situation branchen står i, siger Lars Mouritzen.

Hvilke corona-restriktioner der bliver tale om vil regeringen først komme frem med om et par dage.