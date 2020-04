Nordjyske restauratører: - Når tandlæger og frisører kan åbne, hvorfor så ikke os?

Det kan godt være, at Sundhedsministeriet hæver forsamlingsforbuddet til max 500 personer. Men for restauranterne og arrangører af koncerter og kongresser er det stadig usikkert, hvordan de skal forholde sig. For forbuddet for restauranterne står stadig.

- Vi ved reelt ikke, om vi kan åbne fra 11. maj. Vi savner stadig at få en melding om, hvordan retningslinjerne bliver. Det er vi i tvivl om, og det er gæsterne i tvivl om, og så har det nye antal forsamlede reelt ingen betydning, siger Lars Mouritzen, kredsformand i arbejdsgiverforeningen HORESTA og restauratør i Papegøjehaven, der blandt andet laver mad til selskaber og kongresser i AAKC.

For restauranterne er der dog umiddelbar optimisme hos næstformand i Danmarks Restauranter og Cafeer, Mikele Volpi, fra SanGiovanni i Aalborg.

- Vi er naturligvis glade for, at der nu endelig er sat en ramme for hvad "større forsamlinger" betyder. Men den ramme betyder rent praktisk ikke noget i nærmeste fremtid, da forsamlingsforbuddet på max 10 personer stadig gælder til d. 10. maj, og dette kan forlænges og stadig gælde for os. Men det giver dog en lidt større sikkerhed for, at de konfirmationer og andre selskaber, der er flyttet fra foråret til august, har en større chance for at kunne afholdes, hvis tallene holder sig positivt, siger Mikele Volpi.

Mikele Volpi håber, at udmeldingen følges op af åbning for restauranter. Foto: Henrik Louis

De to restauratører er dog enige om, at nye retningslinjer møntet på restauranterne skal offentliggøres snarest, og så giver det jo ingen mening stadig at holde spisestederne lukkede, når andre erhverv med tæt personkontakt kan åbne.

- Vi har respekt for sundhedsmyndighederne, for de er eksperterne. Men som udenforstående borger er det svært at se logikken i, at brancher med tæt kontakt til andre mennesker som tandlæger og frisører kan holde åbent, og vi ikke kan, siger Lars Mouritzen.

Så meldingerne skal være meget klare, før udmeldingen fra sundhedsmyndighederne har reel betydning for branchen.

Lars Mouritzen er skeptisk over for udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne. Privatfoto

- Vi kender stadig ikke under hvilke forudsætninger, man kan få lov til at forsamles op til 500 personer eller hvilke restriktioner, der måtte følge med. Så vi har ikke armene helt oppe over hovedet endnu. Men udmeldingen er helt klart et skridt i den rigtige retning og en vigtig og savnet udmelding for vores branche, siger Mikele Volpi.

Og Lars Mouritzen minder om.

- Vores branche blev ramt først af krisen, tallene viser, at vi også er hårdest ramt af krisen, og nu ser det også ud til, at vi bliver ramt længst, siger han.