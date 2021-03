NORDJYSKE sender live: Stil dit spørgsmål til transportministeren

NORDJYLLAND:Efter to års arbejde er VVM-undersøgelsen på 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen færdig. Nu skal politikerne så inden længe beslutte, om forbindelsen er et af de projekter i posen, der skal realiseres – og for bordenden i de forhandlinger sidder transportminister Benny Engelbrecht (S).

Brænder du selv inde med et spørgsmål til transportministeren, så har du mulighed for at spørge ham i eftermiddag på NORDJYSKE.dk. Her stiller transportministeren nemlig op til et direkte interview, hvor det er dig, der får lov til at stille spørgsmålene.

På NORDJYSKEs Facebookside kan du fra mandag morgen skrive dit spørgsmål til ministeren. Det bliver derudover også muligt at ringe ind med spørgsmål fra kl. 14 på tlf: 99 35 35 11.

Se med, når vi stiller dine og andre læseres spørgsmål til ministeren live fra kl. 16 – 17 på nordjyske.dk.