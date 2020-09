Nordjyske smittetal får Tyskland til at overveje Danmark som risikoland

FLENSBORG:Det tyske udenrigsministerium overvejer at indføre rejserestriktioner i forbindelse med ture til og ferieophold i Danmark, skriver Flensborg Avis.

Det sker ifølge udenrigsministeriet i Berlin, fordi mange områder i Danmark som for eksempel Nordjylland, København og Ringkøbing nu har flere end 50 nye tilfælde af smitte med coronavirus pr. 100.000 indbyggere i løbet af syv dage. Denne værdi er den tyske grænse for, hvornår der skal tages modforholdsregler.

Det tyske udenrigsministerium slår fast, at man hele tiden vurderer situationen og smitterisikoen i de øvrige EU-lande, og derfor følger man også smittetallene i Danmark nøje. Skulle det tyske undenrigsministerium skærpe rejsevejledningen for Danmark, skal alle hjemvendte lade sig teste for coronavirus og derefter begive sig i karantæne, indtil resultatet foreligger. Det oplyser den nordtyske radiostation NDR.

Også den slesvig-holstenske ministerpræsident, Daniel Günther, er ifølge Flensborg Avis betænkelig over både udviklingen i andre egne af Tyskland og udlandet. Ministeriet i Kiel er fuldt opmærksom på, at mange af de populære ferielande i Sydeuropa i forvejen er risikoområder, og generelt fraråder ministerpræsidenten delstatens indbyggerne i at forlade Slesvig-Holsten i den kommende efterårferie.

- Det har vist sig, at smittetallene stiger, når folk vender hjem fra rejser. Der er ingen steder, der lige nu er så trygt at opholde sig som her i Slesvig-Holsten sagde Daniel Günther onsdag til NDR.