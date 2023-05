Nordjyske søstre i vild rejsedyst på TV 2: Sådan gik det i finalen

BUENOS AIRES: "Det er kraftedeme løgn, søs."

Det råber man, når man vinder det populære TV 2-program "Først til verdens ende" sammen med sin søster.

Deltagerne - blandt andet de nordjyske søstre Susie og Heidi Rasmussen - skulle i løbet af programmets 10 afsnit finde vej fra New York i USA til Buenos Aires i Argentina.

Og her kom de nordjyske søstre altså først frem til det sidste checkpoint i den argentinske hovedstad seks timer før det næste hold.

Finaleafsnittet har snigpremiere på TV 2 Play mandag og bliver først vist i næste uge på TV 2.

Til Nordjyske fortalte søstrene tilbage i marts måned, at de meldte sig til programmet på grund af eventyrlyst.

- Vi er begge lidt eventyrlystne, og vi har aldrig været på en lang tur sammen. Det her var en mulighed for bare at være os to søstre sammen, sagde Heidi Rasmussen dengang.

Det var kun den allernærmeste familie, der fik at vide, hvad de skulle, da de drog afsted.

Venner og kolleger fik noget andet at vide - at søstrene skulle på syv ugers yoga-ophold i Indien.

Til Nordjyske forklarede søstrene, da sæsonen gik i gang, at deltagelsen i programmet var en sejr i sig selv.

- Jeg er taknemlig for, at vi fik denne mulighed, og for at TV 2 har troet på os, selv om jeg er syg, sagde Susie Rasmussen, der i 2015 fik diagnosticeret uhelbredelig knoglemarvskræft.

Søstrene tog imidlertid ud på et stort eventyr fra Nord- til Sydamerika, hvor de endte med at finde skatten til sidst.

Vinderholdet går nemlig hjem med - udover de mange oplevelser - 250.000 kroner.