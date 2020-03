Nordjyske soldater aflyser mission og kommer hjem fra Irak

NORDJYLLAND:De 80 nordjyske soldater fra Trænregimentet, der i slutningen af januar drog til Irak for at træne irakiske styrker, kommer nu hjem.

Inddæmning af coronavirus betyder nemlig, at hold ORI hold 11, der er på missionen, der skal træne lokale styrker til at tage de direkte kampe med IS-styrker i Irak og Syrien, ikke kommer til at træne lokale styrker.

Det oplyser Forsvaret onsdag.

Den sidste del af det danske træningsbidrag i Irak droppes. Det betyder, at 35 danske soldater bliver trukket hjem, mens resten af det hold, som allerede befinder i Irak, begynder nedpakning af den danske tilstedeværelse på Al-Asad-basen.

Inden ORI hold 11 blev sendt til Kuwait og senere Irak, trænede de i Oksbøl. Arkivfoto: Henrik Louis

Træning skal genoptages i maj

Træningsbidraget blev indstillet, da det iranske militær angreb basen med missiler i januar. Siden har den irakiske regering udskudt at genoptage træningen af de irakiske styrker for at inddæmme spredningen af coronavirus i Irak.

Det har fået koalitionshovedkvarteret i Irak til at beslutte, at træningen først kan genoptages i midten af maj.

I en meddelelse fra Forsvaret forklarer oberst Jens Lønborg, at det betyder, at det danske træningsbidrag har udspillet sin rolle.

Den danske styrke på ORI hold 11 består af 80 mand fra Trænregimentet samt 40 soldater, der kommer fra andre steder i landet, samt fra Estland, Letland og Litauen. Arkivfoto: Henrik Louis

- Den beslutning betyder, at Hold 11 ikke kommer til at undervise irakiske soldater, da ramadanen samtidig først slutter cirka to uger senere, hvorfor træningen i praksis tidligst vil kunne genoptages omkring 1. juni, siger han.

- Forsvaret har derfor besluttet, at vi tager cirka 35 danske trænere og 18 af deres baltiske kolleger hjem.

Blev flyttet til Kuwait

Det er første gang, en nordjysk enhed har været den samlende enhed for en dansk udsendelse til koalitionen, der står bag Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak.

Udsendelsen fik stor opmærksomhed, da USA den 3. januar - få uger før de nordjyske soldater skulle afsted - dræbte den iranske general Qassem Soleimani, der opholdt sig i Irak.

Siden truede Iran med gengældelsesaktioner overfor USA, der har omkring 5000 mand i Irak blandt andet på flybasen Al Asad nordvest for Bagdad, hvor de nordjyske soldater skulle udstationeres.

Situationen betød, at ORI hold 11 blev flyttet til Kuwait.

Siden er de danske soldater vendt tilbage Irak, men de er altså ikke kommet til at træne lokale styrker.