Nordjyske sommerhuse ligger i den billige ende

NORDJYLLAND: Sommerhuspriserne har aldrig været højere, end de er nu - efter to år med fritidsboligen som den absolut varmeste vare på boligmarkedet.

Det betyder, at de populære områder kun er blevet endnu dyrere, men der er dog stadig nogle steder i landet, hvor man kan blive sommerhusejer for langt mere beskedne beløb.

I denne prisklasse befinder de nordjyske sommerhusområder Storvorde og Brovst sig, hvor man skal betale henholdsvis 10.900 kroner og 12.600 kroner pr. kvadratmeter, hvilket gør dem til landets næst- og tredjebilligste sommerhusområder. De billigste sommerhuse findes i området Eskebjerg på Vestsjælland, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de udbudte sommerhuse i postnummeret lige nu ligger på 10.300 kroner, ifølge tal fra Boliga.dk.

Anderledes står det til i det dyreste sommerhusområde i landet, Tisvildeleje, hvor man i gennemsnit skal betale over 60.600 kroner for én kvadratmeter feriebolig.

Det vil sige, at hvis man for eksempel er på udkig efter et sommerhus på eksempelvis 70 kvadratmeter, skal du betale i omegnen af 4,2 millioner kroner, hvis du handler i den populære kystby.

Gennemsnitlige kvadratmeterpriser Mark Gjerning Hansen

Priserne kan nå nye højder

Siden maj sidste år er udbudspriserne på sommerhusene steget 12 procent på landsplan – og hele 37 procent, hvis man sammenligner med prisgennemsnittet fra maj 2019 - før corona. Det viser tal fra Boliga.dk.

Men selvom boligmarkedet her i 2022 er bremset lidt op i forhold til raketfarten de to foregående år, ser det ikke ud til, at sommerhuspriserne er helt færdige med at stige endnu. Det fortæller Lisette Rosenbeck Christensen, der er økonom hos Arbejdernes Landsbank:

- Der er stadig imponerende stærke takter på sommerhusmarkedet, selvom der er kommet rigeligt med modvind fra rentestigninger og højere energipriser, som kan få markedet til at bremse op. Men det er endnu ikke indtruffet på landsplan, og vi vurderer, at sommerhuspriserne kan fortsætte op ad og sætte nye rekorder her i forsommeren, siger hun til Boliga.dk.

- Vi ser dog også de første tegn på, at pilen igen kan begynde at pege nedad for sommerhuspriserne, der faldt en anelse i marts samtidig med, at udbuddet i april steg mere end normalt for forårsmåneden. Vi ser dog ikke større prisfald forude, da sommerhusmarkedet står et stærkt sted med robuste ejere, og der skal meget til at få det til at vakle for alvor, siger Lisette Rosenbeck Christensen.