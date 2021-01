Nordjyske sygehuse ramt af edb-problemer

De nordjyske sygehuse har siden mandag morgen haft it-problemer, som har gjort, at personale og klinikker ikke har kunne tilgå regionens Elektroniske Patientjournal (EPJ).

- Der er via nødprocedurer skabt adgange for brugerne i klinikken, således at alle andre patientrettede systemer kan tilgås individuelt, fortæller kontorchef Helle Dyngby Andreasen fra Digitalisering og IT under Region Nordjylland.

Hun oplyser, at covid-19-test/svar ikke er berørt af situationen.

Problemet er dog ikke større, end at systemet i øjeblikket kører i nøddrift.

- Driften er altså ikke normal, men den er der dog, fortæller kontorchef Helle Dyngby Andreasen.

Hun oplyser, at også nødløsningen - som altså er benyttet siden mandag morgen - kortvarig var nede tidligere på dagen. Denne er således oppe at køre igen.

Helle Dyngby Andreasen fortæller i øvrigt, at man forventer, at der vil være normal drift først på eftermiddagen.