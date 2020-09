Nordjyske testcentre under hårdt pres: Nu kommer der hjælp fra andre regioner

NORDJYLLAND:Et stigende smittetal i mange nordjyske kommuner får nu Region Nordjylland til at skrue op for kapaciteten.

De seneste dage har der været stærkt stigende ventetid på at blive testet på de tre testcentre for borgere uden symptomer. Også de mobile testcentre har været under pres - i nogle tilfælde har man måtte lukke for test, selvom der stadig stod folk i kø for at blive testet.

Region Nordjylland oplyser nu, at der kommer både testbiler og personale til Nordjylland fra Region Sjælland og Region Midtjylland.

Presset på centrene er forværret af, at 18 af regionens podere - alle medicinstuderende - er blevet hjemsendt, da en enkelt poder har vist sig smittet med coronavirus.

Samtidig ses et stigende og bekymrende smittetal i hele regionen.

- Vi oplever et meget stort pres for at lade sig teste. Det skyldes de bekymrende smittetal fordelt i hele regionen. Derfor er det utroligt godt, at andre regioner nu prioriterer nogle af deres testressourcer til Nordjylland, oplyser regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Region Nordjylland opsatte i weekenden et midlertidigt teststed i Aalborg Kongres og Kulturcenter, hvor der søndag blev testet 850 borgere. Derudover er fire dage med test i Dronninglund overstået – her er over 4000 borgere blevet testet.

- Den meget store testaktivitet sammenholdt med at 18 podere nu er hjemsendt, gør at vi rækker hånden ud til andre regioner, og de har på under halvanden time sørget for at sætte hurtigt ind hos os, så vi opmander midlertidigt med tre testbiler og 11 ekstra podere, siger Ulla Astman.