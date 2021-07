Nordjyske tilskuere til EM-semifinalen: - Vi hepper for jer alle

NORDJYLLAND: Heldigvis er der en del bosiddende danskere i Storbritannien, for kun danskere som er bosat i Storbritannien har mulighed for at overvære EM-semifinalekampen på Wembley Stadion i London onsdag aften. Nogle nordjyder har været så heldige at få en billet til den afgørende kamp mod værterne fra England. Og vi har fundet et par stykker af dem her:

Martin Thomsen og hans canadiske kæreste, som her er klar dagen før dagen - i danske farver. Foto: Martin Thomsen

- Jeg er 32, fra Aalborg, og bor i det skotske højland. Her arbejder jeg for Highlands and Islands Enterprise, som er den skotske regerings agentur for økonomisk udvikling i højlandet og på øerne, fortæller Martin Thomsen. Martin og hans canadiske kæreste er nogle af dem, som har været så heldige at få en billet til England-Danmark-kampen.

- Vi havde egentlig andre planer og troede ikke rigtig på, at det ville lykkes. Min kæreste og jeg havde planlagt en tur til Hebriderne. Vi sad i Ullapool, med fuldt oppakket bil og drak kaffe, mens vi ventede på færgen. En time før sejlads tikkede emailen fra DBU ind om at vi kunne købe. Og så gik vi ellers i gang med at aflyse alt, lyder det fra en glad Martin.

- Vi flyver til London, og vi tager tilbage igen på fredag. Vi er ret nervøse for Covid, så vi pakker godt med tests og tester hver dag. Vi bor i et meget øde bjergfyldt område med langt mellem mennesker, så det bliver lidt et chok at komme til London med så mange mennesker. Men det er sgu lidt en 'once-in-a-lifetime' opportunity det her. Danmark, EM-semifinale, på Wembley, mod England, større bliver det næsten ikke, slutter Martin.

Nordjyderne Ulrik Lings, Naja Marie Sanvig Knudsen og Johan Bøgh Strangstrup er klar til at heppe for alle nordjyderne på Wembley Stadion. Foto: privat.

- Jeg skal se kampen med mine andre danskere på Oxford University. Vi er 13, som tager afsted sammen.

Naja Marie Sanvig Knudsen, oprindelig fra Elling ved Frederikshavn, er 23 år gammel og bor i Oxford (90 minutter fra London). Hun læser en MSc in Law and Finance på University of Oxford. Og hun har også været så heldig at få billet til EM-semifinalen på Wembley Stadion.

- Jeg regner med, at vi tager til London over middag og deltager i den danske opvarmning, som en af mine andre danske venner har arrangeret. Lige pt er der 300 danskere, der har trykket "deltager" og yderligere 200 som har trykket “interesseret” på begivenheden på Facebook.

- Jeg er sikker på, det nok skal blive en fest, slutter Naja af og fortæller yderligere, at hun selvfølgelig har anskaffet sig en landsholdstrøje til festlighederne.

Natasja Stilund Pedersen, fra Hjørring, og Zenia Zülau, fra Ikast, er klar til at gentage succesen fra kvartfinalen, hvor de også her festede med en masse andre danskere. Foto: Natasja Stilund Pedersen

- Jeg kommer fra lille Hjørring i Nordjylland og har boet der, lige indtil jeg flyttede til London. Jeg er en del af PIU-programmet (praktik i udlandet) og arbejder lige pt på fuldtid i en "Fintech Business Finance" virksomhed som en kreditrisikoanalytiker, fortæller Natasja Stilund Pedersen.

- Jeg har boet her siden august og skal umiddelbart først hjem igen om et år, da byen simpelthen er så dejlig, at et år ikke var nok for mig.

Natasja er også en af de heldige, som skal overvære kampen på Wembley.

- Jeg har købt billetter igennem DBU. Jeg føler for alle de danske fans, som sidder med en ærgerlig fornemmelse hjemme i Danmark over, at de ikke kan komme herover og se semifinalen, nu er det trods alt nogle år siden, at Danmark er kommet så langt i EM. Men jeg håber, at de kan finde glæde i, at alle os danskere i England viser vores opbakning, således at Danmark ikke skal spille uden støtte i publikum.

- Og det var sådan set det, der gjorde at jeg rigtig gerne ville med, nu hvor jeg stod i den unikke position, at jeg rent faktisk kunne hjælpe de danske fodbolddrenge med min støtte, siger Natasja.

- Jeg har købt billetter med to af mine danske kollegaer, men det lyder til, at de fleste danskere på min arbejdsplads (ca. 10) også har skaffet billetter, slutter Natasja.

- Jeg forventer en kanon god stemning. Sådan siger Anders Holt, der oprindelig er fra Sindal, hvor det meste af hans familie stadig bor. Han glæder sig til at se EM-semifinalen på Wembley Stadion.

Til hverdag arbejder Anders Holt i en dansk IT konsulentvirksomhed, hvor han er direktør.

- Inden kampen samles en masse danskere ved London Bridge, hvor der er booket en pub for danskere, hvor vi “varmer op” til kampen fra kl. 12-17, og derefter er der afgang til Wembley.

- Oprindelig kommer jeg fra Astrup ved Hjørring. Jeg flyttede til London i 1995, hvor jeg nu bor sammen med min mand og vores tre børn. (5, 11 og 14 ). Til hverdag arbejder jeg som driftsleder på et lægekontor, fortæller Anne Sofie Keller Khan.

- Jeg glæder mig helt vildt, det er første gang, vi sådan rigtig skal til en fodboldkamp, fortæller Anne Sofie. - Da mine to drenge på 11 og 14år er i skole, tager vi først til Wembley omkring kl 17. Her vil vi forsøge at finde en fodboldtrøje og helt sikkert også et flag eller 2, og så er vi klar, siger Anne Sofie.

Her er Lene Kavanagh og hendes to børn, Emma-Jo og Andy, klar til kamp i rød/hvide trøjer. Foto: Lene Kavanagh

- Vi skal nyde den danske stemning og skråle med på de danske roligansange, siger Lene Kavanagh, oprindelig fra Hjørring, som skal på Wembley Stadion med sine to børn og se semifinalen mellem England og Danmark.

- Vi flyttede til England i august 2018. Jeg arbejder som administrativ medarbejder for de udstationerede danske officerer fra det danske forsvar.

- Vi kommer først til Wembley kl ca 17/17.30 på kampdagen. Og så skal vi på jagt efter landsholdstrøjer og danske flag, da de har været udsolgt. Og så skal vi nyde den danske stemning og skråle med på de danske roligansange. Jeg har flere kollegaer, som også skal ind og se kampen, fortæller Lene.

- Vi glæder os vildt meget til at opleve stemningen, som jo bliver helt speciel. Også taget i betragtning, at vi er i England og det er dem vi skal møde, slutter Lene Kavanagh.