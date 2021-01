Norlys-advarsel: Har du ikke valgt ny udbyder, så mister du internet og tv fra på mandag

NORDJYLLAND:På mandag 31. januar 2021 lukker og slukker internet- og tv-signalet for de Eniig Fiber-kunder, som ikke har valgt deres fremtidige udbyder. Op mod 15.000 nord- og midtjyder kan derfor fra på mandag morgen stå uden internet og med sort skærm på deres tv.

I Nordjylland er det specielt tidligere Eniig-kunder i Aalborg og Himmerland, der kan blive ramt.

Som en del af fusionen til Norlys var aftalen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Eniig-kunderne skulle vælge deres fremtidige tv- og bredbåndsleverandør på ny. Derfor modtog 110.000 kunder i efteråret et brev om, at deres aftale var opsagt senest pr. 31. januar 2021.

- Så vidt vi kan se i Norlys Digital, ser det lige nu ud til, at der står 10-15.000 Eniig-kunder, som mister forbindelse natten til den 1. februar. Det er en ganske alvorlig situation – ikke mindst i denne tid, hvor mange arbejder hjemmefra og har børn i hjemmeskole. Det er de færreste, som kan få hverdagen til at hænge sammen uden internet, fastslår Sune Nabe Frederiksen, administrerende direktør i Norlys Digital.

Med fem dage tilbage er det derfor ved at være absolut sidste udkald for de kunder, som endnu ikke har valgt.

Hos Norlys kæmper man for at få alle til at træffe et valg – blandt andet sendes der påmindelsesmails og sms’er til alle kunder, der har oplyst disse informationer til selskabet. Og budskabet er klart:

- Jeg kan kun opfordre alle til at få truffet et valg i dag. Alt efter, hvilken udbyder man vælger, kan der være behandlingstid før internet- og tv-abonnementet aktiveres, og skal man have en tv-boks eller ny router tilsendt, tager det også nogle dage. Desværre kan vi se, at påmindelserne ikke har den store effekt på trods af den skarpe deadline, fortæller Sune Nabe Frederiksen.

Hos Norlys forbereder man sig på en næsten umulig opgave - nemlig at hjælpe de kunder, der fra mandag står uden internet og med sort tv-skærm - det skrev nordjyske.dk om fornylig i nedenstående artikel:

- Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så vil vi aldrig kunne hjælpe 15.000 kunder den samme morgen. Derfor er det afgørende for os, at flere får valgt, understreger Sune Nabe Frederiksen.

Mens internet- og tv-kunder mister signalet den 31. januar, så bliver hånden holdt under de tilbageværende kunder med fastnettelefon.

- Vi ved, at mange af vores fastnettelefonikunder tilhører den ældre generation, og vi har en forpligtelse til at sikre, at de ikke står uden forbindelse til omverdenen fra den ene dag til den anden. Derfor holder vi helt ekstraordinært deres aftale aktiv henover månedsskiftet, indtil det er lykkedes os at komme i kontakt med dem, forklarer Sune Nabe Frederiksen og understreger slutteligt, at det desværre ikke har været en mulighed at gøre det samme for internet- og tv-kunderne.