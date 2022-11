NT med tidlig julegave til hundeejere

NORDJYLLAND:Nordjyllands Trafikselskab står klar med en julegave til alle hundeejere i regionen - særligt dem med store hunde, som benytter de nordjyske bybusser.

Fra 1. december er også hunde større end taskestørrelse velkomne i bybusserne på betingelse af, at deres ejere holder dem i snor, har kontrol over dem, lader dem blive på gulvet - og køber en billet til dem.

Nye regler for hunde i NT-busser og tog Sådan bliver reglerne pr. 1. december 2022:

Mindre hunde/dyr i taske/transportkasse må medbringes gratis i alle busser og tog

Større hunde i snor må medbringes i alle busser/tog til hundetakst.

Større hunde i snor må ikke medbringes i Aalborgs bybusser (linje 1-49) i myldretiden kl. 7-8.30 og 14.30-17.00, med mindre de er i en lukket hundevogn. Kilde: Nordjyllands Trafikselskab VIS MERE

Hidtil har større hunde kun haft adgang til bybusser i særlige klapvogne til hunde - såkaldt lukkede hundevogne - mens de har været velkomne i alle andre busser og tog uden. Den lukkede hundevogn vil dog fortsat være et krav i Aalborgs bybusser i myldretiden mellem kl. 7-8.30 og 14.30-17.

Hvorfor nu den nye ordning, NT?



- Vi hører fra kunder, som spørger, hvorfor de ikke kan få deres hund med. Nu har vi givet frit slag for at medbringe cykler, så nu tænker vi, at det her er på tide, forklarer Mette Henriksen, kundechef i NT - og selv hundeejer.

Er der tale om en forsøgsordning, eller er ordningen permanent?

- Som sådan er det ikke en forsøgsordning. Der er jo aldrig nogen beslutning, der er så god, at den ikke kan laves om, men vi oplever ikke problemer i regionalbusserne, så det tror vi heller ikke, vi kommer til i bybusserne.

Hvor går grænsen mellem, hvornår en hund er lille eller stor - sådan i forhold til at skulle betale billetpris?

- Hvis du kan have den i en taske, så skal du ikke betale billet for din hund. Men det er jo altså ikke sådan en taske, der kan rumme 30 kilo, hvor du har klippet hul til hundens fødder. Mon ikke de fleste godt ved, om de har en hund, der kan være i en taske, siger Mette Henriksen.

Større hunde får nu friere tøjler i NT's bybusser - men de koster stadig en billet efter hundetakst. Arkivfoto: Bo Lehm

Nordjyllands Trafikselskab anslog tidligere på året, at de på grund af stigende brændstofpriser og faldende passagertal styrer mod et underskud i år på 135 millioner kroner. NT ejes af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.

Hvad har I af forretningsmæssige forventninger til jeres tilbud til hundeejerne - tror I på flere kunder?

- Jeg ved, der er mange kunder, der gerne vil have deres hund med. Nu får de så muligheden, og så er vores forhåbninger da, at de vil rejse lidt mere, når de kan få deres bedste ven med i bussen, siger kundechefen.

Hvad nu hvis passagerer med større hunde ikke lever op til kravene om at holde dem i snor, have dem under kontrol og lade dem blive på gulvet?

- Så vil vi høre fra buschaufføren eller kunder, som føler sig utrygge. Og får vi sådanne henvendelser gentagne gange, må vi selvfølgelig kigge på det hele igen, siger Mette Henriksen.