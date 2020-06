Så skal der motioneres igen: Nu åbner fitnesscentre og svømmehaller

Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om at fremrykke åbningen af fitnesscentre, svømmehaller og legelande til 8. juni, oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse lørdag aften.

I pressemeddelelsen lyder det, at der åbningen sker som en del af fase 3 i genåbningen af Danmark.

Af aftalen fremgår det bl.a., at partierne er enige om fra 8. juni at genåbne indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.

Kulturministeriet er i gang med at udarbejde retningslinjer for de områder, der nu kan åbne. Retningslinjerne udarbejdes i dialog med sektorpartnerskaberne, herunder sundhedsmyndighederne.

Opdateres.