Nu åbner - næsten - hele landet: Se den fulde liste

NORDJYLLAND:Natten til tirsdag er endnu en aftale landet, som fjerner en lang række coronarestriktioner.

Blandt andet bliver det nu igen muligt for studerende på universiteter og hjemmearbejdende medarbejdere at møde fysisk på deres uddannelse eller arbejdsplads, ligesom badelande, legelande og kasinoer igen kan slå dørene op for gæster.

Det eneste, der heller ikke får lov til at åbne i denne fase, er diskoteker og natklubber.

Vi giver dig den fulde liste her.

Idræt, sang og sauna:

Fra på fredag er det igen muligt få adgang til alle lokaliteter og lokaler, hvor der dyrkes idræt og afholdes foreningsaktiviteter. Det betyder, at følgende igen er åbent med krav om coronapas:

- Saunaer og dampbade

- Kultur-, medborger- og aktivitetshuse

- Musik- og kulturskoler for personer over 18 år

- Sangaktiviteter i foreningsliv og på musik- og kulturskoler.

Kom indenfor i zoo, badeland og spillehal

Fra på fredag åbner de sidste dele af landets forlystelsesparker, zoologiske haver og akvarier, nemlig de indendørs faciliteter - dog stadig med krav om coronapas.

Derudover bliver det igen muligt at komme i legelande og badelande, ligesom spillehaller og kasinoer også åbner.

Videregående uddannelser

På fredag åbnes der for 100 procent fysisk fremmøde for studerende på videregående uddannelser. Det gælder også de resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelser.

Igen er det med krav om coronapas.

Derudover kan også Folkeuniversitetet og højskoler genåbne. For højskolerne gælder det korte kurser med overnatning.

Efterskoler og frie fagskoler kan også åbne for korte kurser.

Fremmøde

Computer keyboard.

På fredag den 21. maj åbnes der for 20 procent fysisk fremmøde på arbejdspladser for medarbejdere, der i dag arbejder hjemmefra.

Det tal vil fra den 14. juni blive hævet til 50 procent, og fra 1. august kan alle medarbejdere på en arbejdsplads igen frit møde.

Dog forventes det, at flere medarbejdere og arbejdspladser ønske at gøre mere brug af hjemmearbejde sammenlignet med før coronaepidemien.

Lempelse af regler for coronapas

- Reglerne for gyldig dokumentation i coronapas lempes, så man som udgangspunkt ikke længere behøver nye negative testresultater, hvis det er mere end 14 dage siden, man har fået første vaccinationsstik. Lempelsen vil dog kun gælde i en begrænset periode, så man sikrer, at vaccinationsforløbet færdiggøres med andet stik som anbefalet. Som midlertidig dokumentationsløsning kan man bruge visningen af vaccination på hjemmesiden sundhed.dk eller i appen MinLæge.

- Kontrollen med coronapas lempes, så man i frivillige foreninger og på biblioteker ikke som udgangspunkt skal vise det, men så man i stedet har en daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer. Ansvaret for at gennemføre stikprøvekontrollen ligger hos den, der har rådighed over lokalet.

Videre planer snart på plads

I starten af juni vil partierne mødes igen og drøfter erfaringer fra de første faser af genåbningen. Her vil man også udarbejde en plan for

- udfasning af flere restriktioner, blandt andet for daginstitutioner og skoler.

- genåbning af nattelivet

- udfasning af coronapasset

- udfasning af krav om mundbind, så kravet er helt ophævet, når alle over 16 år er færdigvaccinerede.

Sundhedsmyndighederne kan dog fortsat komme med anbefalinger for brug af mundbind i særlige situationer.