Nu bliver det dyrt at SMS'e i bilen - flertallet jubler, men nogle nordjyder er skeptiske

NORDJYLLAND:Fra tirsdag morgen risikerer bilister mere end liv og helbred, hvis de kører bil med mobil i hånden.

Det kommer nemlig til at koste et klip i kørekortet at have hænderne det forkerte sted - derudover får man forsat en bøde på 500 eller 1500 danske kroner for forseelsen.

Knap otte ud af ti danskere synes, at den nye lov er en god idé. Det viser en undersøgelse som Gallup har lavet til Rådet For Sikker Trafik.

Men nogle regioner er mere begejstret for de nye regler end andre.

De mest begejstrede bor på Sjælland samt Midt - og Vestjylland, hvor 82 procent af borgerne er positive overfor forbuddet mod håndholdte mobiler.

I Nordjylland er folk mindre op at køre over den nye lov - her synes 78 procent, at forbuddet er en god idé.

Samtidig erkendte 36 procent af de nordjyske deltagere, at de engang imellem kører med mobilen i hånden.

Til sammenligning indrømmer 21 procent af Midt- og Vestjyderne, at de selv fumler med tasterne, når de kører.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik har 1120 mennesker - jævnt fordelt i hele landet - deltaget i undersøgelsen.