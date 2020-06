Nu bliver det vådt: DMI varsler skifte i vejret

NORDJYLLAND:Det er god ide at få hevet vasketøjet ind i aften, for efter en del tid med sol og til dels sommer, så skifter vejret hen under aften, og så er sommeren forbi for denne gang.

DMI varsler nemlig kraftig regn i det vestlige Danmark, når en koldfront passerer fra sydvest hen over landet. Fronten forventes at have nået Himmerland og Vendsyssel fredag morgen, og den kan kaste temmelig meget regn af sig.

De fleste steder vil der falde mellem 10 og 20 millimeter regn på seks timer, men lokalt kan der falde helt op til 30-40 millimeter regn, mens fronten passerer, så der kan opstå lokale skybrud. Prognoserne er dog stadig usikre, og derfor varsler DMI kun kraftig regn og ikke skybrud i varslerne, der udsendes kommune- og regionsvis. Kraftig regn er opfyldt, hvis der falder mere end 24 millimeter regn i løbet af seks timer, mens et skybrud kræver mere end 15 millimeter nedbør på en halv time.

Helt generelt falder temperaturerne hen over weekenden, hvor DMI også varsler en del regn lørdag, så efter nogle gode dage ude, måske i haven, tegner det til en weekend i indehyggens tegn.

DMIs varsel om kraftig regn gælder indtil fredag morgen klokken otte.