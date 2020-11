Ring eller skriv til statsministeren: Mette Frederiksen vil svare på nordjydernes spørgsmål

Nordjylland står i en helt speciel situation lige nu, hvor syv kommuner er blevet lukket ned. Det afføder meget naturligt en masse spørgsmål fra borgere i hele landsdelen. Hvad må vi? Hvad må vi ikke? Hvad ville det specifikt kræve, for at der kan blive åbnet op igen? Og hvad med kompensation til minkavlerne?

I dag mandag 16. november stiller statsministeren op til en times liveinterview i eftermiddagsprogrammet Boulevarden på ANR, men det bliver langt fra et interview i dets klassiske forstand. Det bliver i stedet en phone-in, hvor alle nordjyder har mulighed for at byde ind med lige præcis det spørgsmål, de gerne vil stille.

Det giver med andre ord dig muligheden for at få svar fra Mette Frederiksen på det, der fylder allermest i dit liv lige nu. Spørgsmålene må også gerne handle om andre ting end corona, oplyser Statsministeriet.

Telefonen vil være åben for lytterne under hele interviewet fra klokken 16 til 17, ligesom der også vil være mulighed for at skrive et spørgsmål på både ANRs og NORDJYSKEs sider på Facebook.

Du kan ringe på telefonnummer 9935 3511 mellem kl. 16 og kl. 17 mandag 16. november, hvis du har et spørgsmål til statsminister Mette Frederiksen.

Værten, Camilla Gammelgaard, vil skiftevis tage en lytter igennem og stille spørgsmål, der er kommet ind på Facebook, så alle har en chance for at få svar.

Du kan høre interviewet på ANR eller følge det på nordjyske.dk, hvor vi livestreamer mandag fra klokken 16-17.