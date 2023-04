Nu er busgraven fyldt op: Men glæd dig ikke for tidligt

AALBORG:Den famøse busgrav på Kastetvej i Aalborg har på det seneste været fyldt op med grus i den ene retning.

Det har fået nogle til at spekulere i, om busgraven er fortid.

Men det er den ikke.

Forklaringen er i stedet, at der i øjeblikket bliver lagt ny slidlag på Kastetvej på strækningen mellem busgraven og Poul Paghs Gade. Det har medført, at et autoværksted og en boligblok har fået blokeret adgangen til Poul Paghs Gade, mens arbejdet pågår. Derfor har man fyldt graven op, så bilister kan komme til og fra området af en alternativ rute.

Det forklarer rådmand for By og Land i Aalborg Kommune, Jan Nymark Thaysen.

- Når man er færdig med stykket mellem Poul Paghs Gade og busgravene, så fjerner man gruset, siger han.

Rådmanden forventer, at arbejdet arbejdet på strækningen vil være færdiggjort inden længe.

- Jeg kunne forestille mig, at de er færdige med arbejdet på den her strækning fra Poul Paghs Gade til busgravene i den her uge. Så rykker de videre, og så kan alle komme ud via Poul Paghs Gade igen, siger Jan Nymark Thaysen.

Der bliver i øjeblikket lagt nyt slidlag på Kastetvej. Foto: Martél Andersen