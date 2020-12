Nu er den første sygeplejerske i Nordjylland blevet vaccineret

AALBORG:Nu er de tre første personer blandt regionens frontpersonale blevet vaccineret mod coronavirus.

Sygeplejerske gennem 27 år på Aalborg Universitetshospital Elna Vinther Sørensen var den første af sygehuset frontpersonale, som fik vaccinen.

Herefter blev læge Sara Boelt Søgård Larsen, der arbejder i akutmodtagelsen samt på infektionsmedicinsk afdeling, vaccineret. Efterfølgende blev medicinstuderende Theis Mariager vaccineret.

Da de tre gik mod hospitalets udgang for at fortælle den ventende presse om vaccinationen, blev de mødt af en håndfuld højtråbende og konfrontatoriske demonstranter, der benægtede eksistensen af coronavirus og derfor så vaccinationerne som det onde.

Det ærgrer Theis Mariager.

- Jeg synes, det er synd. Ikke fordi jeg føler mig bedrevidende, men det er synd, hvis demonstranter, der ser bort fra 150 års medicinsk videnskab, skal få nogen til at tro på, hvad de siger, siger Theis Mariager, der ser gode perspektiver i, at det såkaldte frontpersonale nu er i gang med at blive vaccineret og for mulighederne for at hjælpe patienter med covid-19.

- Så jeg synes jo, vi havde noget at fejre, siger den lægestuderende som i øvrigt fortæller, at selve vaccinationen ikke er noget at være bange for.

Lægestuderende Theis Mariager synes, det er synd, hvis nogle bliver skræmt af vaccinemodstandere, der baserer deres holdning på, hvad de tilfældigvis har kunnet finde på nettet,

Det er som et almindeligt prik. Han håber, at mange fra hans egen generation vil lade sig vaccinere.

- Ikke fordi det er os, der bliver særligt syge, men det er jo meget os, der har båret smitten rundt, siger Theis Mariager, der nu ser frem til at kollegerne også bliver vaccineret.

Og det vil de blive i det omfang, der kommer vaciner til Nordjylland. Chefen for vaccineindsatsen i Region Nordjylland, Jan Nybo, havde i første omgang 975 at gøre godt med, og det blev fordelt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, sådan at der blev vaccineret på plejehjem, på hospitalerne i Aalborg og Hjørring - lige som vaccinationsholdene selv blev vaccineret.

- Det betyder, at de hurtigere kan tage imod patienter, forklarer Jan Nybo, der i ugerne fremover er stillet 4700 vacciner i udsigt, og selv om han håber, at antallet øges, så er det realistisk først til sommer, vaccinerne vil have gjort en forskel.

- Så det er afstand, håndsprit, mundbind og påpasselighed, der skal hjælpe os igennem de næste måneder, siger Jan Nybo.

Det første stik i Nordjylland blev givet på plejehjemmet Birkebo klokken 9, mens vaccinationen af de tre frontpersonaler begyndte 10.30 søndag formiddag.