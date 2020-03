Nu er det alvor: Borgmesteren appellerer til borgerne om at handle alt lokalt

Det er ikke længere nok at dele et godt opslag på Facebook eller lade fitnessabonnementet fortsætte gennem krisen. Gør i stedet som Thomas. Køb et gavekort et sted, du ved, du gerne vil handle senere.

- Mange af vores virksomheder i restaurationsbranchen og detailhandlen hænger i med det yderste af neglene. I dag er Dalle Valle i Aalborg for eksempel gået konkurs. Hver eneste konkurs, vi kan undgå, vil redde jobs og sikre, at Aalborg på den anden side af corona også er en spændende by at søge oplevelser i.

Og derfor håber han, at borgerne vil støtte op på den måde, de kan.

- Det er nu, det er alvor. Jeg havde ikke lige brug for noget, så derfor har jeg købt et gavekort på et ret pænt beløb hos min lokale tøjbutik Albert Rex, hvor jeg plejer at købe tøj. Det gør jo, at Michael dernede stadig har penge på kontoen, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Og netop penge på kontoen er så vigtigt for tiden, og hvis man skal handle, så gør det lokalt.

- Hvis man skal have nye sko, så lad være med at købe hos Zalando, så find en lokal forhandler, der sælger det samme. Hvis man handler lokalt, så er man også med til, at byen har et handelsliv bagefter, lyder det fra Aalborgs politiske fyrtårn.

Han håber, at alle kommunens borgere vil vende blikke mod egen by for at hjælpe og støtte nærområdet for at undgå de konkurser, mange erhvervsdrivende kæmper for at holde væk.

- Vi skal stå sammen, og jeg oplever da også en enorm stemning i byen, der kan styrke os senere, siger borgmesteren.

Thomas Kastrup-Larsen appellerer i en video på weshareaalborg.dk borgerne til at handle lokalt og går selv forrest, når de handlenden skal støttes. Han har købt et gavekort, selv om ikke lige har brug for tøj.

Bag borgmesteren er et stort initiativ i gang, hvor en stor del af byens aktører i de særligt berørte brancher er gået sammen om at sætte fokus på både Aalborg og Nordjylland. Især Aalborg Kommune, VisitAalborg og Business Aalborg har taget teten og tirsdag sat gang i kampagnen weshareaalborg.dk, som her vil prøve at samle alle små og store erhvervsdrivende, som man kan støtte.

We Share Aalborg skal fungere som et fællesskab, hvor erhvervsdrivende og borgere kan finde svar og gode råd under og efter den delvise nedlukning af landet.

- Det er en alvorlig situation. Vi har brug for at hjælpe hinanden gennem den kommende tid. Det kan vi gøre ved at stå til rådighed for erhvervslivet og sætte fokus på de initiativer, der løbes i gang for at holde kommunens tandhjul kørende, siger erhvervsdirektør i BusinessAalborg, Aalborg Kommune, Tonny Thorup.

Kampagnen skal hjælpe erhvervslivet med fortsat at stille sig til rådighed for kunder. Det kan være ved hjælp af rådgivning, sparring og tips til at omstille sig til onlinesalg eller udtænke nye koncepter.

Derudover er der fokus på at få borgere til at handle lokalt, selvom gågaderne ikke er fyldt med liv, og der er lys i færre butiksruder end normalt. Mange butikker har iværksat 1:1 indkøbsmuligheder, og andre leverer varer hjem til kunden privat.

- Vi har brug for fokus på og forståelse for butikkernes situation, hvis vi skal gennem denne tid som en stærk handelsby. Detailhandlen bløder, og aalborgenserne skal huske deres butikker og virksomheder generelt, selvom vores indkøbsmønstre er forandrede disse dage, siger direktør i Aalborg City, Flemming Thingbak.

Foruden færre handlende mangler besøgende og turister også i gadebilledet. Det betyder, at erhvervslivet og aalborgenserne skal løfte sammen for at holde byens muligheder kørende.

- Aalborg Kommunes erhvervs- og kulturliv samt detail- og restaurationsbranche er unikke og vigtige for vores destination. Lige nu handler det om at sælge Aalborg til aalborgenserne, hvis vi i fremtiden vil have en attraktiv destination, som både danske og udenlandske turister vil besøge. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde gang i hjulene, så vi kan fastholde det gode indtryk, som omverden har af Aalborg som by og kommune, siger Anja Mathiasen, konstitueret direktør for VisitAalborg.