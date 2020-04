Nu er det officielt: Dana Cup er aflyst

HJØRRING:Hvis der er noget i Hjørring og omegn, der ligger lige så fast som jule- og nytårsaften, så er det, at uge 30 er helliget den store, internationale fodboldturnering Dana Cup.

Men da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag aften slog fast, at forsamlingsforbuddet står ved magt foreløbig til og med august, sendte hun samtidig Dana Cup ud af spillet i 2020.

Ungdomsfodboldturneringen, som målt i deltagerantal er Danmarks største idrætsbegivenhed, bliver for første gang siden 1982 ikke afviklet.

Håbede til det sidste

Arrangørerne af turneringen havde til det sidste et spinkelt håb om, at turneringsstarten om tre-en-halv måned var lang tid nok ude i fremtiden til, at coronapandemien var kommet under kontrol. Det håb bristede mandag aften.

Dana Cup-direktør Jette Andersen er knust over, at turneringen ikke kan gennemføres i år. Arkivfoto:Bente Poder

- Det er et chok. Vi havde håbet til det sidste, for vi synes jo, at uge 30 er så langt væk, siger Dana Cup-direktør Jette Andersen til NORDJYSKE. Hun fortæller, at klubben set i lyset af coronapandemien arbejdede på måske at gennemføre en mindre udgave af turneringen - kun med deltagelse af skandinaviske klubber.

Det kan med det fortsatte forsamlingsforbud heller ikke lade sig gøre.

Enorm økonomisk betydning

Dana Cup, der også er med til at sikre økonomien i fodboldklubben Fortuna Hjørring, har kolossal økonomisk betydning for lokalområdet, hvor turneringen afvikles. Epinion gennemførte efter turneringen i 2015 en gennemgribende undersøgelse på Dana Cup sammen med VisitDenmark. Det år var der anslået 29.000 Dana Cup-turister i Hjørring-området, og undersøgelsen dokumenterede, at den store ungdomsfodboldturnering bidrager til turismeomsætningen i området med 179 mill. kr.

97 procent af det beløb - svarende til 174 mio. kr. - kommer fra udlandet.

Siden er turneringen blot blevet endnu større. Flere end 1000 hold fra over 40 nationer plejer at deltage.

En stor del af den omsætning, turneringen skaber, kanaliseres ud til det lokale handelsliv, ligesom en lang række foreninger i det nordvestlige Vendsyssel tjener penge til klubkassen på at levere frivillig arbejdskraft til turneringen.

- Det er en kæmpe mavepuster. Ikke bare for os, men også for hele byen og alle de samarbejdende klubber, som er meget afhængige af Dana Cup, siger Jette Andersen.

- Det bliver en kæmpe, kæmpe stor økonomisk bet. Nu må vi til at se på, hvordan vi slipper igennem det. Det er utroligt trist, lyder det fra en nedtrykt Dana Cup-direktør, som ikke umiddelbart kan overskue konsekvenserne af en aflysning.

- Nu kender jeg ikke alle de hjælpepakker, som er lavet. Men der kommer forhåbentlig også en pakke til os, siger hun.

- Vi kommer igen

Jette Andersen peger også på, at aflysningen får negativ betydning for en lang række hoteller, campingpladser, sommerhusudlejere og private udlejere, som hvert år tjener penge på at indlogere de mange tusinde Dana Cup-turister, som følger med de mange fodboldspillere til Hjørring.

- Vi må op på hesten igen og lave en endnu bedre turnering til næste år, siger Jette Andersen til NORDJYSKE.

På Dana Cups hjemmeside slår arrangørerne fast, at "Dana Cup aldrig går på kompromis med deltagernes sundhed og sikkerhed".

Arrangørerne har også en hilsen til deltagerne, som bliver kaldt "vores Dana Cup-familie over hele verden":

"Pas på hinanden. Pas på dig selv. Uanset hvad der sker i de kommende måneder - når det her er overstået, er vi her."