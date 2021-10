Nu er det slut med hurtigtest i Nordjylland

Lørdag 9. oktober er sidste dag med hurtigtest i Region Nordjylland. Der vil fremover være adgang til de mere præcise PCR-test i hele regionen, hvor der som minimum er åbent alle dage i alle nordjyske kommuner - med undtagelse af Læsø Kommune.

Den gennemsnitlige svartid på en PCR-test er 10-12 timer. Men skulle der opstå et nødstilfælde, hvor en person med kort varsel har brug for en test, så vil det på udvalgte PCR-steder være muligt at få en hurtigtest.

- I Region Nordjylland er nedlukningen en konsekvens af den nationale beslutning om at lukke ned for hurtigteststederne, som i Nordjylland har været drevet af Falck. Fra på søndag er testtilbuddet så anderledes, men der er stadig et godt og solidt tilbud, hvor fokus har været på, at få teststeder i alle nordjyske kommuner, siger Jacob Bertramsen, kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Hvis situationen forandrer sig, og smitten stiger voldsomt, kan myndighederne med kort varsel indføre hurtigtest igen.

I Region Nordjylland er der siden 2020 foretaget 4,2 millioner PCR-test og 4 millioner hurtigtest. De mange test har resulteret i, at der er blevet fundet 27.000 tilfælde af coronasmitte i Region Nordjylland – og har altså været et vigtigt værktøj i forhold til at kunne smitteinddæmme alle kendte tilfælde.

På www.coronasmitte.dk og på www.rn.dk/coronatest kan du se kortet over teststederne, deres åbningstider samt hvor der er mulighed for hurtigtest i nødstilfælde. Du behøver ikke at bestille tid for at få en test.