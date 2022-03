Nu er det snart slut: Badehotellet stopper

Mandag aften er det tid til sidste afsnit i niende sæson af den populære serie "Badehotellet" på TV2. Seriens mange fans kan da også se frem til en sæson nummer 10, men derefter er det slut, meddeler TV2.

- Seernes kærlighed til serien har været utroligt opmuntrende for alle, der har været med til at lave den gennem årene, men "Badehotellet" har aldrig været tænkt som en evighedsserie, lyder det ifølge TV2 fra forfatterparret Hanna Lundblad og Stig Thorsboe.

Serien havde premiere tilbage i 2013, hvor masser af danskere fra første afsnit kastede deres kærlighed over hr. Weyse, fru Frigh, Amanda, Othilia og de mange andre karakterer, der har slået vejen forbi Badehotellet, hvis handling udspiller sig i periode 1928 til 1946.

Populariteten har holdt ved gennem alle årene, hvor "Badehotellet" har givet alle andre baghjul. Den nuværende sæson lagde ud med imponerende 1.875.000 seere.

Seerne må dog vente to år, før sidste sæson er klar. TV2 meddeler, at den først får premiere i vinteren 2024. Det skyldes især, at corona de seneste år har forsinket produktionen.

Efter en ottende og niende sæson med kun fem afsnit i hver, stiler man efter otte afsnit i den afsluttende sæson.