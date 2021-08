Nu får vi prisen på minkavlernes livsværk

I begyndelsen af november sidste år gik pelsningen af den danske minkbranche i gang.

Der var fundet en mutation af covid-19 blandt minkene i Danmark, og sundhedsmyndigheder og regering vurderede, at den nye corona-variant kunne slå benene væk under vaccinations-programmet, så epidemien ikke blev inddæmmet, men tværtimod fik fornyet energi med alvorlige konsekvenser til følge. Nordjylland kunne blive et nyt Wuhan, som det dommedagsagtigt lød fra myndighederne.

Derfor blev nedslagtningen af samtlige mink sat i gang. Ordet ”skandale” blev straks operationens trofaste følgesvend: For regeringen havde ikke taget grundloven i ed, før masseaflivningen blev sat i værk og et helt erhverv nedlagt. Politiet brugte en truende instruks for at tiltvinge myndighederne adgang til minkfarmerne private ejendom. Og de flere tusind tons døde mink blev i hastværk gravet ned uden de fornødne miljøgodkendelser og konsekvensberegninger.

En regning i milliard-klassen for at skride så omfattende ind blev også diskuteret bredt. Og siden er hele det sundhedsfaglige argument for at lægge en branche i graven blevet rokket godt og grundigt - ikke mindst set i lyset af, at minkproduktionen fortsætter ufortrødent i andre lande.

Nu skal regningen så til at betales. Og den er stor. Enorm. Samlet løber den op i 19 milliarder kroner, som skal fordeles til minkavlerne samt de følgeerhverv, der er i branchen.

Som Nordjyske i dag kan fortælle, er det store million-beløb, der er i spil for de enkelte farmere.

Tallene skal nok vække fornyet debat. For det kan synes underligt - og for nogle urimeligt - at minkavlere, der i en årrække har kørt med underskud, pludselig skal se millioner af kroner tikke ind på kontoen.

Men inden forargelsen får vinger, er det værd at holde fast i: Minkbranchen er kendt for at have meget vekslende indtjening - nogle år går det godt, andre skidt, fordi prisen på skind er særdeles svingende. Derfor er nogle års underskud ikke ensbetydende med en dårlig forretning, hvor ejeren nu bare scorer kassen. Erstatningen er desuden beregnet ud fra tabt indtjening i en periode frem til 2030 samt værdien af den enkelte farm og udgifter til fortsat at vedligeholde den. Samtidig skal minkavlerne også kunne afvikle den gæld, deres forretning har.

Der vil sikkert alligevel være kritiske røster, der konstaterer, at minkavlerne er blevet forgyldt med skattekroner. Den vrede bør de harme huske at rette det rigtige sted hen: Ikke mod avlerne, men derimod mod politikerne på Christiansborg, der har skruet kompensationsordningen sammen.

Og så er det bare værd at huske, at det har en pris, når man fjerner et helt erhverv med mennesker af kød og blod, som har lagt deres indsats, investeringer og fremtid i det. Så - uagtet det skandaløse forløb, der stadig undersøges og skal fordeles ansvar for - ville det være uanstændigt ikke at betale prisen, selv om det er milliarder, vi taler om.