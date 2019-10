Nu får vi vind: Der er stormende vindstød i vente til Nordjylland

NORDJYLLAND:Nu skal der jo mere end en smule vind til at imponere en nordjyde. Men ikke desto mindre: Der kommer vind natten til mandag, og den kan godt blive med en del fart på.

Det melder i hvert fald DMI, som advarer om vindstød af stormstyrke. Varslet gælder for hele Nordjyllands undtagen Rebil og Mariagerfjord kommuner.

Vi vil få stormende kuling med 20-23 m/s fra vest, og det altså med vindstød på 25-35 m/s.

Varslet gælder fra kl. 2 natten til mandag og gælder indtil mandag morgen kl. 8. Ifølge DMI kan vindstød af stormstyrke medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger samt at der er stor sandsynlighed for, at broer må lukkes for trafik.