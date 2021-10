Nu går politiet ind i sagen om overgreb på kostskole

Efter flere sager om strafbare forhold på Gravenshoved Kostskole har Syd- og Sønderjyllands Politi valgt at gå ind i sagen.

Det fortæller vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen fra politikredsen.

Politiet er gået ind i sagen, efter Aalborg Kommune tirsdag modtog et underskrevet dokument fra 31 tidligere elever på kostskolen, som berettede om frihedsberøvelse, overvågning, magtmisbrug, fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og krænkelser. Det er Aalborg Kommune, som nu har lavet anmeldelsen til Syd- og Sønderjyllands Politi, fordi Gravenshoved Kostskole lå i Sønderjylland.

Gravenshoved Kostskole eksisterede fra 1964 til 1991 som et kostskoletilbud drevet af Nordjyllands Amt og Aalborg Kommune. Frem til 1993 blev den drevet som selvejet institution med fortsat tilknytning til kommunen.

- Selv om vi var børn og unge dengang, så husker vi alle i dag den frygt og den vold, vi levede med dagligt. Det har sat sine spor, og mange af os er stadig ødelagt efter vores ophold. Vi har store og dybe ar på sjælen, som stadig forfølger os. Minder, der er så grusomme, at de er svære at leve med eller tænke tilbage på, skriver de tidligere elever i klagen, står der blandt andet i klagen, som de 31 tidligere elever har underskrevet.

Elevernes grusomme beretninger

Nogle af de 31 tidligere elever, der underskrev det dokument, som Aalborg Kommune altså modtog tirsdag, har også berettet om, hvad der skete på kostkolen for mere end 30 år siden.

Her beskriver de den hårde descipline linje, som mange fik at føle allerede på deres første dag på kostskolen, ligesom der meldes om kontrol af mad, at eleverne ikke måtte sige eller skrive noget negativt om opholdet på kostskolen, om klamme kram og godnatkys fra lærere, om råb, skrig og tæv og om voldtægt.

Om voldtægterne skriver den tidligere elev Kim Lykke Pedersen:

- Jeg husker det kun i glimt og husker, at det skulle gå stærkt. Han var nok bange for at det skulle blive opdaget. Det var klamt og jeg græd om natten og jeg hadede ham så meget for det. Han var behåret på hele kroppen som en gorilla og lugtede altid af cigar, skriver Kim i sin beretning, hvor han også fortæller om en oplevelse, der startede med en særdeles grov overhaling, og fortsatte med det, der var endnu værre:

- Jeg fik så voldsom en tur, at jeg havde rifter og skrammer over det hele, blodnæse og mine briller var blevet ødelagt. Endelig stopper han volden og siger "Bliv der!" og så forlod han kontoret. Efter nok 3-5 timer kommer han tilbage, det var blevet mørkt. Han spurgte, om jeg var sulten, og lettet over at det nu nok var overstået. Han tog mig med op i køkkenet, der var stille i hele huset, så gik ud fra at klokken var mange og alle andre var gået i seng. Tror jeg fik noget at spise, men kan ikke huske det. Men husker, at jeg tænkte, at så skulle jeg nok endelig over på min afdeling og i seng. Men han beder mig gå ned i kælderen igen, bliver fulgt helt ned for enden aller inderst, hvor der var udklædningsrum. Så sagde han bare, ”sæt dig på knæ” og jeg turde selvfølgelig ikke andet. Så lynede han ned...

Pædagogmedhjælper så overgreb

Voldsomme magtanvendelser var ifølge Tanja Andersen, der som 19-årig arbejdede tre måneder som pædagogmedhjælper i 1988 på kostskolen, ikke usædvanlige på den sønderjyske kostskole. Det var ifølge hende pædagogikken på stedet.

Tanja, der er 51 år nu, fortæller blandt andet om en episode, hvor hun husker, at personalet planlagde, hvordan de skulle håndtere en pige, der ikke ville snakke med mændene.

- Så kunne de sidde og aftale, at næste dag skulle hun flås ud af sengen, så hun ikke kunne nå at få sit tøj på. Så skulle hun ud at stå i stuen, og så ville de blive ved med at overøse hende med beskidte ord, indtil hun kom med en reaktion.