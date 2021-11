Nu har du fået en garanti fra politiet: Det betyder det for nordjyderne

NORDJYLLAND:Du har nu fået en garanti fra politiet, hvis du bliver udsat for indbrud, vold, voldtægt, eller hvis der bliver solgt narko fra en skole.

Fra i dag er der nemlig blevet indført de såkaldte politigarantier, som er en slags løfte fra politiet til borgerne om, hvad borgerne kan forventes sig af politiet inden for de fire sagsområder. Og hvis politiet ikke lever op til garantien, så kan man klage.

Det gennemgående i garantien er, at politiet skal rykke ud med det samme, hvis en borger ringer og fortæller, at der er en forbrydelse i gang.

- Selvfølgelig skal vi det. Og det gør vi også allerede, men nu har borgerne fået en garanti for at vi gør det, og det kan de regne med, fortæller politidirektør Anne Marie Svendsen uddyber.

Men hurtigt udrykning er ikke det eneste, politiet nu skal garantere borgerne. Anne Marie Roum Svendsen uddyber her, hvad politigarantien betyder for nordjyderne:

Indbrud i private hjem:

Her skal politiet rykke ud med det samme, hvis der er et indbrud i gang. Hvis indbrudstyven er forduftet, så skal politiet rykke ud senest 24 timer efter at borgerne har anmeldt indbruddet.

Vold:

Her er politiet også forpligtiget til at rykke ud med det sammen, hvis der er et overfald i gang. Men ellers kommer politiet fremover til at være mere proaktive i voldssager. F.eks. i forbindelse med nattelivsvold.

- Det er os, der ofte vil tage handsken på og sørge for at vejlede borgerne. Det er vores ansvar, at vold bliver anmeldt i stedet for at vente på, at offeret anmelder det, fortæller Anne Marie Roum Svendsen.

Voldtægt:

I sager om voldtægt sker der i forvejen et ændret fokus fra politiets side. Hvor man tidligere havde meget fokus på det klassiske politiarbejde, er der nu i stigende grad fokus på ofrene, fortæller politidirektøren.

Politigarantien vil her sikre, at ofrene får den hjælp de skal have for at komme videre efter forbrydelsen - også selvom der ikke kommer straffesag ud af anmeldelsen, fortæller Anne Marie Roum Svendsen.

Nordjyllands Politi har oprettet et specielt team til voldtægtssager, hvor der blandt andet er ansat en psykolog og en pædagog.

Narkosalg ved skolerne:

Her skal politigarantien igen sikre, at politiet rykker ud med det samme, hvis der kommer en anmeldelse om, at der bliver solgt narko.

Men politidirektør Anne Marie Roum Svendsen tror, at arbejdet i højere grad kommer til at handle om at indsamle viden.

- Vi ved jo godt, at dem der handler er forduftet, når vi ankommer. Derfor vil vi gerne have tip, som kan gøre os klogere, så vi kan tilrettelægge indsatsen for at stoppe narkohandel ved skolerne bedre, siger politidirektøren.

Kommer til at kræve flere folk

Politigarantien er en del af den flerårsaftale for politiet, der blev indgået sidste år. Her er det blandt andet også vedtaget, at politistyrken skal øges med 450 betjente.

Men det er slet ikke nok, hvis politiet skal leve op til garantierne, har Politiforbundet været ude at sige. Ifølge forbundet kræver det 5000 ekstra betjente for at kunne leve op til garantien.

Det billede kan Anne Marie Roum Svendsen dog ikke genkende i Nordjylland.

- Politigarantien er ikke noget, der kommer til at udfordre os, fordi vi langt hen ad vejen gør tingene i forvejen, siger hun.

Men garantien kommer alligevel til at kræve ekstra ressourcer på nogle områder.

- Især på sagsområderne vold og voldtægt, hvor der bliver øget fokus på ofrene, kommer det til at kræve ekstra ressourcer, fortæller hun.

Ikke afsat ressourcer til kontrol

Hvis en borger oplever, at politiet i Nordjylland ikke lever op til politigarantierne, så kan man klage til Nordjyllands Politi.

Og politiet kommer også selv til at holde øje med, at garantierne bliver overholdt. Men der bliver ikke brugt ekstra ressourcer på at kontrollere det, fortæller politidirektøren.

- Vi kommer selvfølgelig til at følge op på, at garantien bliver overholdt, men vi kommer ikke til at indføre et stort kontrolapparat. Det vil også være i direkte strid med flerårsaftalen, der jo skal sikre flere hænder ude i marken, siger Anne Marie Roum Svendsen.