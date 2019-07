Nu igen: Risiko for torden og skybrud

NORDJYLLAND: Lørdag eftermiddag og aften samt natten til søndag kan blive en våd omgang i det nordjyske.

DMI har lørdag morgen udsendt varsel om risiko for tordenbyger og lokale skybrud. Og varslet gælder hele Nordjylland.

For Thy, Mors og Vesthimmerland gælder varslet fra klokken 17 lørdag. For resten af regionen gælder varslet fra klokken 21. Klokken 4 søndag morgen bør risikoen for skybrud være ovre.

Skybrud vil sige, at der lokalt falder mellem 15 og 25 millimeter regn på en halv time. Bilister bør være opmærksomme på, at der kan ligge vand på kørebanen, og så bør hastigheden tilpasses efter sigtbarhedsforholdene.

De steder, der måtte blive ramt af tordenbyger, kan også få op til hård vind, varsler DMI.