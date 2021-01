Nu kan udvalgte ældre over 65 booke tid til covid-19 vaccination

NORDJYLLAND:Region Nordjylland er nu klar med en plan for, hvor og i hvilket tidsrum, næste lag i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan kan få det første stik Det er i denne omgang ældre borgere over 65 år, der modtager praktisk hjælp i hjemmet og til egen pleje, der kan booke en tid på vacciner.dk - hvis man vel at mærke har fået besked om, at man står for tur for at blive vaccinerert. Enten et brev i e-Boks eller et fysisk brev, hvis man er undtaget fra elektronisk post.

Se oversigten: Her bliver der vaccineret REBILD KOMMUNE Tidsrum for vaccination Onsdag d. 13. januar 2021 Skørping Idrætscenter, Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping 9.00-14.30 JAMMERBUGT KOMMUNE Tidsrum for vaccination Onsdag d. 13. januar Brovst Hallen, Damengvej 2, 9460 Brovst 9:00 - 14:30 Torsdag d. 14. januar Brovst Hallen, Damengvej 2, 9460 Brovst 9:00 - 14:30 MARIAGERFJORD KOMMUNE Tidsrum for vaccination Torsdag d. 14. januar Hadsund Hallen, Stadionvej 25, 9560 Hadsund 9:00 - 14:30 Rosendal Hallen, Døstrupvej 23, 9500 Hobro 11:00 - 15:30 LÆSØ KOMMUNE Tidsrum for vaccination Torsdag d. 14. januar Læsøhallen, Skolegade 4, 9940 Læsø 10:30 - 12:30 MORSØ KOMMUNE Tidsrum for vaccination Torsdag d. 14. januar Midtmors Sport, Poulsen Dalsvej 12, 7950 Erslev 9:30 - 15:00 Nykøbing Hallen, Nygade 29, 7900 Nykøbing M. 10:00 - 15:30 Fredag d. 15. januar Midtmors Sport, Poulsen Dalsvej 12, 7950 Erslev 9:30 - 15:00 Nykøbing Hallen, Nygade 29, 7900 Nykøbing M. 10:00 - 15:30 FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tidsrum for vaccination Fredag d. 15. januar Skagen Kultur- og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen 10:00 - 15:30 Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn 9:00 - 14:30 Manegen, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby 9:00 - 14:30 Lørdag d. 16. januar Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn 9:00 - 14:30 THISTED KOMMUNE Tidsrum for vaccination Fredag d. 15. januar Thyhallen, Lerpyttervej 50, 7700 Thisted 9:30 -15:00 Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, 7760 Hurup 10:00 - 14:30 HJØRRING KOMMUNE Tidsrum for vaccination Lørdag d. 16. januar Hallen i Sindal, Islandsgade 22, 9870 Sindal 09:30 - 15:00 Hirtshals Idrætscenter, Halvejen 4, 9850 Hirtshals 09:30 - 15:00 Park Vendia Hallen, Thomas Morilds Vej 11, 9800 Hjørring 09:00 - 14:30 AALBORG KOMMUNE Tidsrum for vaccination Lørdag d. 16. januar Fynsgade Centret, Fynsgade 25, 9000 Aalborg 10:00 - 15:30 Aktivitetscenter Lions Park, Lionsparken 6, 9400 Nørresundby 10:00 - 15:30 Vestergården Aktivitetscenter, Annebergvej 73, 9000 Aalborg 09:00 - 14:30 Aalborg Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg 09:00 - 14:00 Søndag d. 17. januar Fynsgade Centret, Fynsgade 25, 9000 Aalborg 10:00 - 15:30 Aktivitetscenter Lions Park, Lionsparken 6, 9400 Nørresundby 10:00 - 15:30 Vestergården Aktivitetscenter, Annebergvej 73, 9000 Aalborg 09:00 - 14:30 Aalborg Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg 09:00 - 14:00 Mandag d. 18. januar Fynsgade Centret, Fynsgade 25, 9000 Aalborg 10:00 - 15:30 Aktivitetscenter Lions Park, Lionsparken 6, 9400 Nørresundby 10:00 - 15:30 Vestergården Aktivitetscenter, Annebergvej 73, 9000 Aalborg 09:00 - 14:30 Aalborg Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg 09:00 - 14:00 BRØNDERSLEV KOMMUNE Tidsrum for vaccination Søndag d. 17. januar Brønderslev Hallerne, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev 9:00 - 14:00 Dronninglund Hallen, Rørholtvej 18, 9330 Dronninglund 9:00 - 14:00 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tidsrum for vaccination Søndag d. 17. januar Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars 10:00 - 14:30 Mandag d. 18. januar Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars 10:00 - 14:30 VIS MERE

I sidste uge startede Region Nordjylland op med at vaccinere borgere i denne målgruppe fra Rebild og Jammerbugt Kommune. Nu får borgere i alle 11 nordjyske kommuner tilbuddet – vaccinationen foregår fra onsdag den 13. januar til mandag den 18. januar.

Det sker samtidig med, at Region Nordjylland og de 11 kommuner nu har oprettet i alt 22 vaccinationssteder, fordelt på de 11 kommuner. Der er tale om 1-4 vaccinationssteder i hver kommune - flest steder i kommuner med store afstande samt i kommuner med mange indbyggere.

Hvis borgeren ikke selv eller ved hjælp fra pårørende kan transportere sig til det nærmeste vaccinationssted i borgerens kommune, skal borgeren kontakte kommunen, der så arrangerer transport og booking af tid.