Børn ned til fem år kan vaccineres: Her er 10 ting forældre skal vide om børn og covid-smitte

NORDJYLLAND:Den udbredte covid-smitte blandt børn fik fredag Sundhedsstyrelsen til at anbefale, at også børn mellem 5 og 11 år vaccineres mod covid-19. EU-Kommissionen ventes inden længe at godkende brug af vaccinen, og de første børn får invitation i weekenden via forældrenes e-boks.

Lige nu er smitten blandt de 6-11 årige på sit hidtil højeste, og der rapporteres om et stort antal udbrud blandt især de yngste børn og de lærere, der er tilknyttet indskolingen.

Når danske myndigheder anbefaler vaccination af mindre børn, er det en god idé, at tage imod tilbuddet, mener ledende overlæge Michael Dalager-Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

- Men anbefalingen bliver ikke så stærk som for ældre medborgere. Børn er i meget lille risiko for alvorlig covid-19 og de vil også være i meget lille risiko for alvorlige bivirkninger til vaccinen.

- Vaccination af børn kan mindske smitten, og det kan mindske risiko ved besøg hos bedsteforældre, siger Michael Dalager-Pedersen.

Få meget mere at vide om børn og covid-smitte her:

1. Flest smittes i hjemmet

Børn og unge i alle aldre kan få covid-19 på samme vis som voksne. Coronavirus bliver især overført ved dråbesmitte fra andre smittede og i noget mindre omfang ved kontaktsmitte (fx inficerede overflader). Børn bliver især smittet inden for deres egen familie, men der er også mange tilfælde af smitte mellem børn og voksne i skoler og institutioner.

2. Kan smitte uden symptomer

Sunde og raske børn og unge får som regel et langt mildere forløb end ældre, med ingen eller få symptomer. Men alle smittede børn - uanset om de har symptomer eller ej - udskiller virus, og de er derfor mulige smittebærere. Fordi børn kun har milde eller slet ingen symptomer, kan smitten spredes hurtigt mellem dem uden at det opdages, før de smitter nogen, der bliver mere alvorligt syge.

3. Det skal du holde øje med

Hvis smittede børn udvikler symptomer, vil det typisk vise sig ved, at de bliver sløje, trætte og slappe, så de ikke leger og deltager i de ting, de plejer. Andre symptomer kan være tør hoste, feber og almen utilpashed. Børn kan også få luftvejssymptomer, f.eks. ondt i halsen, forkølelse eller andre symptomer, som f.eks. diarré. Man behøver ikke at have alle symptomer på én gang for at være smittet. Overvej også, om børn uden symptomer har været sammen med nogle, der er syge med covid-19, da de kan være smittede og smitte videre, selvom de ikke har symptomer.

4. Hvornår skal børn testes?

Det kan være svært at skelne imellem, om dit barn er forkølet, har covid-19 eller en anden luftvejsinfektion. En test kan afklare, om der er tale om covid-19.

Hvis dit barn har symptomer, som kan være covid-19, skal barnet holdes hjemme. Andre i familien bør holde afstand til barnet, så godt det kan lade sig gøre. Men børn, der er skidt tilpas, har brug for omsorg og kontakt, kram og trøst, og det er vigtigere, at de føler sig trygge, end at holde afstand til barnet. Hvis du ikke umiddelbart har mistanke om, at dit barn har covid-19, kan du vælge ikke at lade dit barn teste. Det vigtigste er da, at barnet holdes hjemme, til det igen er helt raskt.

Hvis flere i familien er syge eller bliver syge, kan de voksne lade sig teste, da man ofte fejler det samme i en familie. Er du i tvivl om, hvorvidt dit barns symptomer er covid-19, og om barnet skal testes, kan du ringe til din egen læge.

Hvis du er bekymret for dit barns tilstand, eller hvis dit barn er under 2 år, kan du ringe til egen læge for at få en vurdering og eventuelt henvisning til test. Hvis du vurderer, at det ikke er nødvendigt at ringe til egen læge, kan du booke tid til test af dit barn på coronaproever.dk.

5. Skal børn bruge mundbind?

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal børn generelt kun anvende mundbind, hvis barnet er stort nok til, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og de selv kan tage det af og på. Der er udviklet mundbind i børnestørrelse. Mundbind i stof kan i nogle tilfælde tilpasses mindre størrelser. Små børn bør ikke bruge mundbind, da der kan være risiko for kvælning.

6. Nær kontakt til smittet

Et barn er "nær kontakt", hvis det har været sammen med et smittet barn eller en voksen i skoleklassen, ved gruppearbejde, på institutionens stue/gruppe eller på samme hold til fritidsaktiviteter. Barnet kan også betragtes som nær kontakt i andre situationer, f.eks. efter ophold på en legeplads, i fritidsklub eller til en fødselsdag, hvis man har været tættere end en meter på den smittede person i mere end 15 minutter, har været i fysisk kontakt eller den smittede har hostet eller nyst på barnet.

Børn, der er nær kontakt til en smittet i skole, institution og lign., behøver ikke blive hjemme i isolation, men anbefales at blive testet.

Børn under 3 år, som er nære kontakter, må komme i institution og dagpleje, hvis de ikke har symptomer. De anbefales ikke test med mindre de udvikler symptomer.

Hvis forældre ikke ønsker at gennemføre test af børn over tre år, som er nære kontakter, anbefales de at blive hjemme i isolation til og med 7 dage efter sidste kontakt til en smittet person.

Der gælder særlige regler for børn og unge, som bor sammen med en smittet søskende eller forælder, da de vurderes til at være i større smitterisiko. De børn opfordres til at blive hjemme fra skole, institution og fritidstilbud, hvis de ikke er vaccineret eller smittet inden for seneste 12 måneder. Det gælder indtil barnet har fået et negativt svar på den sidste test. Hvis barnet er vaccineret eller tidligere smittet skal barnet også testes, men må komme i skole osv., hvis hun ikke har symptomer.

7. Hvor hårdt kan børn blive ramt?

Covid-19 har i langt de fleste tilfælde et mildere og kortere forløb hos ellers raske børn og unge end hos ældre. Derfor vil et forløb med covid-19 blandt børn kun sjældent kræve indlæggelse på sygehuset. Børn og unge kan få almen utilpashed, ondt i halsen, feber og hoste, ligesom voksne. Som hos voksne skal man være særligt opmærksom på patienter med vedvarende feber i flere dage og åndenød. Er der symptomer, som man mener bør tilses af en læge, skal man i første omgang søge hjælp hos egen læge.

8. Tilbage i skole og børnehave

Hvis dit barn er testet positiv for coronavirus, skal barnet holdes hjemme, indtil det har været uden symptomer i 48 timer. Hvis dit barn er blevet testet negativ for coronavirus, må barnet komme tilbage i skole eller institution, når det ellers i øvrigt er raskt og kan deltage i aktiviteter, som det plejer, også selvom der er en smule hoste.

9. Kan covid udvikle sig alvorligt?

Alvorlig sygdom hos børn og unge i forbindelse med selve infektionen ses sjældent. I sjældne tilfælde kan børn få senfølger af coronavirus.

Men der findes en sjælden og lumsk tilstand, som kan opstå hos børn og teenagere 1-6 uger efter en ellers mild eller symptomfri infektion med coronavirus.

Multisystem inflammatorisk syndrom, (MIS-C), medfører feber og højt CRP-niveau (infektionstal). MIS-C kan blandt andet give hjertepåvirkning og kraftige mavesmerter, der kan forveksles med blindtarmsbetændelse. Ændringer i hud og slimhinder kan minde om det, der hedder Kawasakis syndrom.

Både praktiserende læger og børnelæger er blevet opfordret til at være særligt opmærksomme på den sjældne tilstand, der rapporteres med let stigende forekomst fra hele verden, inklusiv Danmark. Hvis barnet hverken er forkølet eller har ondt i halsen, men har uforklarlig feber i flere dage og et højt infektionstal, vil praktiserende læger henvise til en børneafdeling, hvor tilstanden kan behandles effektivt.

10. Besøg hos bedsteforældre

Børn og bedsteforældre skal fortsat kunne se hinanden, men man skal bruge sin sunde fornuft. Hvis børn har symptomer, bør de testes. Børn kan smitte selv uden symptomer, så man bør være opmærksom på, om barnet er nær kontakt til en smittet og generelt begrænse den fysiske kontakt til ældre og svækkede personer.

Myndighederne anbefaler, at hele familien vaccineres efter de programmer, der er indført, nu også for de 5-11-årige, for at mindske risikoen ved besøg hos ældre og sårbare.

Hvis der er lokal opblussen af covid-smitte bør det give anledning til generelt at skrue ned for tæt samværet med såvel andre børn som voksne. Man bør i alle tilfælde følger anbefalinger om hyppig vask af hænder, brug af håndsprit og mundbind, god afstand og ventilation.

Kilder: Ledende overlæge Michael Dalager-Pedersen, Sundhedsstyrelsen og Ugeskrift for Læger

